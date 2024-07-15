День хрещення Київської Русі-України: традиції та заборони

15 липня в Україні святкують День хрещення Київської Русі.

15 липня в Україні вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Це свято, яке відзначає одну з найважливіших подій в історії України, що стала поворотним моментом у формуванні національної ідентичності та культурного розвитку. Це день, коли князь Володимир Великий прийняв християнство і охрестив свій народ, відкривши нову еру в історії країни.

Історія свята

У 988 році князь Володимир Святославич, прагнучи зміцнити свою владу та об'єднати розрізнені племена, вирішив прийняти християнство як державну релігію Київської Русі. Цей вибір був зумовлений не лише релігійними, а й політичними та культурними мотивами. Християнство на той час було панівною релігією у Візантійській імперії, з якою Київська Русь підтримувала тісні зв'язки. Прийняття християнства сприяло зміцненню міжнародного авторитету Русі та відкривало нові можливості для культурного обміну. Хрещення Київської Русі відбувалося поступово, починаючи з самого князя та його дружини, а потім поширюючись на бояр та простий люд. За легендою, масове хрещення киян відбулося у річці Дніпро. Ця подія мала величезний вплив на подальший розвиток країни. Християнство принесло нові моральні цінності, правові норми та культурні традиції, які сформували основу української ідентичності.

Хрещення Русі unian.ua

Традиції та звичаї

У 2024 році Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, що призвело до зміни дати святкування. Тепер День хрещення Київської Русі-України відзначається 15 липня. У цей день у храмах ПЦУ та УГКЦ проводяться урочисті богослужіння, присвячені святому рівноапостольному князю Володимиру. Віряни моляться до нього, просячи про захист, зцілення та духовне благословення. У мирний час святкування супроводжується хресною ходою та молебнем біля пам'ятника Володимиру Великому на Володимирській гірці у Києві.

Святкування Хрещення Рус фото з вільних джерел

Окрім релігійних обрядів, День хрещення Київської Русі-України відзначається різноманітними культурно-просвітницькими заходами. Проводяться лекції, виставки, концерти та фестивалі, присвячені історії та значенню хрещення для українського народу.

Заборони та прикмети

У День хрещення Київської Русі-України церква закликає вірян утримуватися від нецензурної лайки, сварок, образ та злих побажань. Рекомендується присвятити цей день молитві, добрим справам та роздумам про духовні цінності. У народі існує низка прикмет, пов'язаних з цим святом. Наприклад, гучний скрекіт коників ввечері віщує спеку, а густий туман – літній дощ. Грім у цей день обіцяє дощ, а ранковий дощ – сонячний обід. Також вважається, що якщо липа пожовтіє раніше за інші дерева, то осінь буде ранньою.

День Української Державності

2022 року Верховна Рада України встановила 15 липня Днем Української Державності. Це свято покликане підкреслити зв'язок між хрещенням Русі–України та становленням української державності. Князь Володимир Великий, прийнявши християнство, не лише зміцнив міжнародний авторитет Русі, а й заклав основи правової системи та державного устрою, які стали основою для розвитку української державності.

Значення свята у 2024 році

У 2024 році День хрещення Київської Русі-України набуває особливого значення, оскільки відзначається 1036-річчя цієї історичної події. У контексті повномасштабної війни з Росією, це свято є символом незламності українського духу, національної єдності та прагнення до свободи. День хрещення Київської Русі–України нагадує про багату історію та культурну спадщину України, яка є невід'ємною частиною європейської цивілізації. Це свято єднає українців у спільній молитві за мир, процвітання та щасливе майбутнє країни.

Нагадаємо, що 11 липня православні християни України відзначали День святої рівноапостольної княгині Ольги.