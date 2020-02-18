Українські батутистки стали призерками Кубка світу



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Марина Кийко та Світлана Малькова поступово набувають переможних обертів Прес-служба Федерації гімнастики України

Пара Кийко/Малькова доводить свій клас

Українки Марина Кийко та Світлана Малькова посіли друге місце на етапі Кубка світу зі стрибків на батуті у синхронних стрибках. Змагання відбувалися в столиці Азербайджану Баку.

Українські дівчата отримали від суддів 89,020 бала і поступилися тільки француженкам, у яких на сім сотих очок більше. Третє місце посіли представниці РФ.

Зауважимо, що 33-річна киянка Марина Кийко наразі є лідеркою українських стрибків на батуті. Вона виступала на Олімпіаді-2012 року в Лондоні.

У 2019 році на ІІ Європейських іграх у Мінську пара Кийко/Малькова виборола срібну нагороду у синхронних стрибках.

29-річна Світлана Малькова з Миколаєва на Всесвітніх іграх 2017 року у Вроцлаві (Польща) у синхронних стрибках дебютувала на міжнародному старті в парі з Наталією Москвіною, де українки здобули сенсаційне золото. У 2018 році на чемпіонаті Європи в баку пара Малькова/Москвіна виграла бронзу.