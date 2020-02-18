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    Українські батутистки стали призерками Кубка світу

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    Марина Кийко та Світлана Малькова поступово набувають переможних обертів - Українські батутистки стали призерками Кубка світу
    Марина Кийко та Світлана Малькова поступово набувають переможних обертів
    Прес-служба Федерації гімнастики України

    Пара Кийко/Малькова доводить свій клас

    Українки Марина Кийко та Світлана Малькова посіли друге місце на етапі Кубка світу зі стрибків на батуті у синхронних стрибках. Змагання відбувалися в столиці Азербайджану Баку.

    Українські дівчата отримали від суддів 89,020 бала і поступилися тільки француженкам, у яких на сім сотих очок більше. Третє місце посіли представниці РФ.

    Зауважимо, що 33-річна киянка Марина Кийко наразі є лідеркою українських стрибків на батуті. Вона виступала на Олімпіаді-2012 року в Лондоні.

    У 2019 році на ІІ Європейських іграх у Мінську пара Кийко/Малькова виборола срібну нагороду у синхронних стрибках.

    29-річна Світлана Малькова з Миколаєва на Всесвітніх іграх 2017 року у Вроцлаві (Польща) у синхронних стрибках дебютувала на міжнародному старті в парі з Наталією Москвіною, де українки здобули сенсаційне золото. У 2018 році на чемпіонаті Європи в баку пара Малькова/Москвіна виграла бронзу.

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    Кубок світу стрибки на батуті Марина Кийко Світлана Малькова
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