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    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей

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    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    Європейські ігри-2019. День третій. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
    НОК України
    • Розсилка

    Після 11-ти нагород у неділю нинішній доробок нашої команди виглядає скромно

    У третій змагальний день ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь) було розіграно 11 комплектів нагород.

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    Втрат в української команди у понеділок, 24 червня, було більше, ніж здобутків. Особливо прикро за Олену Костевич і Олега Омельчука. Найкращий дует змішаний пістолетників 2018 року впевнено, з рекордом змагань виграв кваліфікацію у стрільбі з пневматичного пістолета (відстань 50 м), а потім не зміг пробитися крізь півфінал у медальні поєдинки — лише п’яте місце. Дещиці для потрапляння у вісімку забракло в кваліфікації срібному призеру Олімпіади-2016 у стрільбі з гвинтівки Сергієві Кулішу.

    А ввечері за крок від п’єдесталу зупинилися дзюдоїстка Галина Тарасова, яка програла екс-співвітчизниці Ірині Кіндзерській з Азербайджану і стрибунка на батуті Марина Кийко, яка фінішувала четвертою з відставанням від третього місця всього в 0,065 бала.

    Врешті, за себе і за того хлопця сьогодні постояли інші батутисти — синхронна пара, яку склали 22-річний киянин Антон Давиденко і 24-річний Микола Просторов із Херсонщини. Вони виграли срібло, поступившись тільки полякам Лукашеві Яворскі і Антонові Закревскі. Їм і присвячена ця фотогалерея.

    У медальному заліку українці опустилися з третього за підсумками неділі на четверте місце. Загалом нагороди вже здобуло 35 країн із 50-ти, які беруть участь у змаганнях

    Медальний залік Європейських ігор-2019

    (станом на 24.06.2019)

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    З українцями майже порівнялися італійці і французи

    У вівторок, 25 червня, на Європейських іграх буде розіграно найменшу за весь турнір кількість медалей — всього вісім комплектів.

     Читайте також: Європейські ігри-2019. День другий. Фотогалерея українських призерів і таблиця медалей
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    дзюдо кульова стрільба Європейські ігри Галина Тарасова стрибки на батуті Антон Давиденко Микола Просторов
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