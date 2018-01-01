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    Українські лижники можуть пропустити старти на Олімпіаді у Кореї

    Якщо температура буде занадто низькою, то змагання взагалі скасують
    Президент Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Джанфранко Каспер повідомив про те, що змагання з лижних гонок на Олімпійських іграх у Пхьончхані можуть бути скасовані. Станеться це у тому випадку, якщо температура опуститься нижче 22 градусів морозу. Ігри-2018 пройдуть з 9 по 25 лютого. В останні дні в олімпійській столиці встановилася
    • Сьогодні, 09:59
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    Фото AFPФото AFP
    Фото AFPФото AFP

    Якщо температура буде занадто низькою, то змагання взагалі скасують

    Президент Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Джанфранко Каспер повідомив про те, що змагання з лижних гонок на Олімпійських іграх у Пхьончхані можуть бути скасовані.

    Станеться це у тому випадку, якщо температура опуститься нижче 22 градусів морозу.

    Ігри-2018 пройдуть з 9 по 25 лютого. В останні дні в олімпійській столиці встановилася морозна погода, у вівторок температура впала до -20 градусів.

    «У FIS є правила, згідно з якими при температурі мінус 22 градуси змагання з лижних гонок можуть не відбутися, якщо так вирішать директор гонки та лікарі», - наводить ТАСС слова Каспера.

    «При цьому важливо, якою буде вологість. Якщо низькою, то змагання можуть проходити і при -30°, в іншому випадку -22° – граничний показник. Тут вологість досить висока», - додав він.

    Згідно з прогнозом погоди, у найближчі дні у Пхьончхані значно потеплішає, температура коливатиметься в районі нуля градусів, інформує «Спорт-Экспресс».

    Нагадаємо, у лижних перегонах Україну у Кореї представлятимуть Тетяна Антипенко, Олексій Красовський, Андрій Орлик, Марина Анцибор. А Віктор Пасічник виступить у лижному двоборстві.

    Нагадаємо, майже сотня російських спортсменів знехтує церемонією відкриття Олімпіади у Кореї.

    Олімпійські Ігри Південна Корея Олімпіада лижний спорт
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