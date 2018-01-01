Українські лижники можуть пропустити старти на Олімпіаді у Кореї
- Сьогодні, 09:59
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Якщо температура буде занадто низькою, то змагання взагалі скасують
Президент Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Джанфранко Каспер повідомив про те, що змагання з лижних гонок на Олімпійських іграх у Пхьончхані можуть бути скасовані.
Станеться це у тому випадку, якщо температура опуститься нижче 22 градусів морозу.
Ігри-2018 пройдуть з 9 по 25 лютого. В останні дні в олімпійській столиці встановилася морозна погода, у вівторок температура впала до -20 градусів.
«У FIS є правила, згідно з якими при температурі мінус 22 градуси змагання з лижних гонок можуть не відбутися, якщо так вирішать директор гонки та лікарі», - наводить ТАСС слова Каспера.
«При цьому важливо, якою буде вологість. Якщо низькою, то змагання можуть проходити і при -30°, в іншому випадку -22° – граничний показник. Тут вологість досить висока», - додав він.
Згідно з прогнозом погоди, у найближчі дні у Пхьончхані значно потеплішає, температура коливатиметься в районі нуля градусів, інформує «Спорт-Экспресс».
Нагадаємо, у лижних перегонах Україну у Кореї представлятимуть Тетяна Антипенко, Олексій Красовський, Андрій Орлик, Марина Анцибор. А Віктор Пасічник виступить у лижному двоборстві.
Нагадаємо, майже сотня російських спортсменів знехтує церемонією відкриття Олімпіади у Кореї.