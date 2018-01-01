Українські лижники можуть пропустити старти на Олімпіаді у Кореї

Якщо температура буде занадто низькою, то змагання взагалі скасують

Президент Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Джанфранко Каспер повідомив про те, що змагання з лижних гонок на Олімпійських іграх у Пхьончхані можуть бути скасовані. Станеться це у тому випадку, якщо температура опуститься нижче 22 градусів морозу. Ігри-2018 пройдуть з 9 по 25 лютого. В останні дні в олімпійській столиці встановилася



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Фото AFPФото AFP

Якщо температура буде занадто низькою, то змагання взагалі скасують

Президент Міжнародної федерації лижного спорту (FIS) Джанфранко Каспер повідомив про те, що змагання з лижних гонок на Олімпійських іграх у Пхьончхані можуть бути скасовані.

Станеться це у тому випадку, якщо температура опуститься нижче 22 градусів морозу.

Ігри-2018 пройдуть з 9 по 25 лютого. В останні дні в олімпійській столиці встановилася морозна погода, у вівторок температура впала до -20 градусів.

«У FIS є правила, згідно з якими при температурі мінус 22 градуси змагання з лижних гонок можуть не відбутися, якщо так вирішать директор гонки та лікарі», - наводить ТАСС слова Каспера.

«При цьому важливо, якою буде вологість. Якщо низькою, то змагання можуть проходити і при -30°, в іншому випадку -22° – граничний показник. Тут вологість досить висока», - додав він.

Згідно з прогнозом погоди, у найближчі дні у Пхьончхані значно потеплішає, температура коливатиметься в районі нуля градусів, інформує «Спорт-Экспресс».

Нагадаємо, у лижних перегонах Україну у Кореї представлятимуть Тетяна Антипенко, Олексій Красовський, Андрій Орлик, Марина Анцибор. А Віктор Пасічник виступить у лижному двоборстві.

Нагадаємо, майже сотня російських спортсменів знехтує церемонією відкриття Олімпіади у Кореї.