Україна продовжує утримувати третю позицію медального заліку Всесвітніх ігор

Золото і бронзу здобули українці 15 серпня на Всесвітніх іграх у Ченду

У збірної України 35 медалей і третє місце у медальному заліку за два дні до завершення Всесвітніх ігор. Про це повідомляє «Главком».

Золото і бронзу здобули українці 15 серпня на Всесвітніх іграх у Ченду.

Паверліфтинг

Класичний, важка категорія, чоловіки: Анатолій Новописьменний – золото.

Класичний, суперважка категорія, чоловіки, фінал: Тарас Мельничук – 4 місце.

Спортивна аеробіка

Змішана пара: Станіслав Галайда, Анастасія Курашвілі бронза.

Черліденг

Чер-данс, фрістайл дует, 1/2 фіналу раунд 1: Анастасія-Анна Милошенко, Єлизавета Тимофєєва – 5 місце.

Скелелазіння

Швидкість, команда, чоловіки: Ярослав Ткач – 17 місце, Григорій Ільчишин – 18 місце, Денис Мозолевич – 27 місце, Костянтин Павленко – 29 місце.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.