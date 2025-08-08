Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Терлюга зробила зворушливе фото з маленькою донькою після здобуття медалі Всесвітніх ігор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Терлюга зробила зворушливе фото з маленькою донькою після здобуття медалі Всесвітніх ігор
Терлюга здобула срібло Всесвітніх ігор

У грудні 2024 року Терлюга вперше стала мамою

Радість від здобутого срібла Всесвітніх ігор-2025 українська зіркова каратистка Анжеліка Терлюга розділила з родиною – донечкою Ніколь та чоловіком Володимиром Зарецьким. Про це повідомляє «Главком».

На Іграх у Бірмінгемі-2022 спортсменка виборола золото і ось після того, як у грудні 2024 вперше стала мамою, знову повернулася на п'єдестал.

Терлюга, для якої це був перший старт після народження дитини, у півфіналі вагової категорії до 55 кг протистояла китаянці Ючун Вей.

Спочатку був зафіксований рахунок 1:9 на користь китаянки. Після закінчення півфіналу на результат поєдинку за участі української каратистки було подано протест. У підсумку – кінцевий рахунок став 4:3 на користь Терлюги.

Українська каратистка у фінальному матчі вагової категорії до 55 кг поступилася німкені Міі Бітч та стала срібною призеркою.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: Анжеліка Терлюга карате спорт діти немовля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цьогоріч Підгрушна втретє вийшла заміж. Чоловіком Олени став військовослужбовець на ім'я Ростислав
38-річна українська олімпійська чемпіонка вперше стала мамою
Сьогодні, 15:56
Раніше російські веслувальники пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі
Російські веслувальники пропустять юніорську першість світу, бо Литва відмовила їм у візах
4 серпня, 17:28
У бундестазі вірять, що йога може допомогти працівникам
Бундестаг вигадав оригінальний метод, щоб знизити стрес у працівників
4 серпня, 11:44
У складі збірної України змагаються Аліна Полозюк, Ольга Сопіт, Крістіна Петрова та Дар'я Миронюк
Українські рапіристки емоційно відсвяткували перемогу над росіянками на чемпіонаті світу
28 липня, 11:32
Костін розкритикував свій результат на чемпіонаті світу
«Це – дупа». Російський плавець прокоментував свій провальний виступ на чемпіонаті світу
27 липня, 11:02
31-річний Горобець у змішаних єдиноборствах провів 17 поєдинків
Український боєць ММА Горобець вийшов на поєдинок під пісню Цоя
25 липня, 13:19
До бронзи у багатоборстві 17-річна гімнастка додала ще два срібла
Онофрійчук виграла Кубок світу з художньої гімнастики у багатоборстві
21 липня, 10:58
Усик знищив Дюбуа та зібрав усі пояси надважкої ваги
Перемоги Усика, вибухи у РФ, ДТП у Києві: головне за ніч
20 липня, 06:23
Зеленський: Олександр Усик знову це зробив!
«Абсолютний чемпіон. Легенда»: Зеленський привітав Усика з перемогою
20 липня, 01:06

Новини

Терлюга зробила зворушливе фото з маленькою донькою після здобуття медалі Всесвітніх ігор
Терлюга зробила зворушливе фото з маленькою донькою після здобуття медалі Всесвітніх ігор
Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор
Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор
Депутат Думи присоромив російських спортсменів, які отримали нейтральний статус
Депутат Думи присоромив російських спортсменів, які отримали нейтральний статус
38-річна українська олімпійська чемпіонка вперше стала мамою
38-річна українська олімпійська чемпіонка вперше стала мамою
Терлюга здобула першу для України нагороду Всесвітніх ігор 2025 року
Терлюга здобула першу для України нагороду Всесвітніх ігор 2025 року
Україна збільшила свій доробок у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Україна збільшила свій доробок у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17K
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
6136
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці
5637
Скандальне інтерв'ю Дудя з Невзоровим спричинило бурхливу реакцію в Україні

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Сьогодні, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua