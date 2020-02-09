Український атлет за неймовірної підтримки німецької публіки побив особистий рекорд (відео)



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Вадим Кравчук у Німеччині стрибнув ліпше, ніж будь-коли в кар'єрі Управління спорту Львова

Вадим Кравчук підкорив планку на висоті 2,24 метра

Український легкоатлет Вадим Кравчук переміг на міжнародному турнірі зі стрибків в висоту в німецькому місті Вайнгайм.

Зрештою, важливий не стільки сам факт перемоги, скільки те, що Вадимові вдалося встановити особистий рекорд – 2,24 метри.

«Дякую Німеччині за перше місце і за особистий рекорд. Це було дуже круто! Люди вміють підтримувати. Коли я стрибав, усі вставали та плескали. Це додає енергії», - написав на власній сторінці у «Фейсбуку» львів’янин Кравчук.

Зауважимо, що нещодавно Вадим, який є вихованцем відомого українського тренера Валерія Лебедюка, посів четверте місце на міжнародному Меморіалі Олексія Дем’янюка у Львові з результатом 2,15 м, натомість зумів покращити свій результат на командному чемпіонаті України у Сумах, здолавши висоту 2,20 м.

У Німеччині ж звиклий до камерної атмосфери змагань в Україні Кравчук стрибнув вище, ніж будь-коли.

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