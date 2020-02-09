Український атлет за неймовірної підтримки німецької публіки побив особистий рекорд (відео)
Вадим Кравчук підкорив планку на висоті 2,24 метра
Український легкоатлет Вадим Кравчук переміг на міжнародному турнірі зі стрибків в висоту в німецькому місті Вайнгайм.
Зрештою, важливий не стільки сам факт перемоги, скільки те, що Вадимові вдалося встановити особистий рекорд – 2,24 метри.
«Дякую Німеччині за перше місце і за особистий рекорд. Це було дуже круто! Люди вміють підтримувати. Коли я стрибав, усі вставали та плескали. Це додає енергії», - написав на власній сторінці у «Фейсбуку» львів’янин Кравчук.
Зауважимо, що нещодавно Вадим, який є вихованцем відомого українського тренера Валерія Лебедюка, посів четверте місце на міжнародному Меморіалі Олексія Дем’янюка у Львові з результатом 2,15 м, натомість зумів покращити свій результат на командному чемпіонаті України у Сумах, здолавши висоту 2,20 м.
У Німеччині ж звиклий до камерної атмосфери змагань в Україні Кравчук стрибнув вище, ніж будь-коли.