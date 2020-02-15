Золото і олімпійський норматив: тріумф метальних грандів на чемпіонаті України під снігом і дощем (фото)



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Ірина Климець здобула перемогу з першої ж спроби Жорстка атлетика

Михайло Кохан та Ірина Климець розпочали рік із яскравих перемог

У Мукачеві на Закарпатті стартував зимовий чемпіонат України з легкоатлетичних метань. У перший змагальний день високими результатами відзначилися наші найкращі молотобійці.

18-річний дніпрянин Михайло Кохан у найкращій своїй спробі запустив снаряд на 77,62 метри. То – особистий рекорд, який приніс Михайлові золото і виконання олімпійського нормативу для участі на Іграх-2020 у Токіо.

Зауважимо, що попереднє особисте досягнення – 77,39 м – Кохан встановив торік у жовтні на чемпіонаті світу в Досі. Тоді наш діамант, названий за підсумками року найкращим легкоатлетом країни, посів несподівано високе як для свого віку п’яте місце.

Також із перемоги розпочала рік волинянка Ірина Климець, яка на першості планети-2019 теж із особистим рекордом була п’ятою.

Зараз на мукачівському «Харчовику» Ірина вже з першої спроби відправила молот на переможні 69,35 м, а далі більше боролася із погодними умовами.

«Жахливі враження від погоди, - сказала Климець у коментарі «Жорсткій атлетиці». – Це вперше видався чемпіонат з такою погодою, було холодно і мокро. То дощ, то сніг, земля промерзла, бетон скрізь покрився льодом, навіть не було нагоди робити імітації між спробами, не було де зробити прискорення. Це перший зимовий чемпіонат, який справді видався зимовим».

Зауважимо, що Климець виконала олімпійський норматив на чемпіонаті світу. В найближчих планах Ірини – участь у Кубку Європи в Португалії і окремих комерційних стартах. Правда, з точним графіком спортсменка і її тренер поки не визначилися.