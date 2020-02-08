20-річний швед побив встановлений у Донецьку світовий рекорд у стрибках з жердиною



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Арман Дюплантіс знову надав світовому рекорду жовто-синього забарвлення Wikiwand

Попереднє досягнення протрималося шість років

20-річний швед Арман Дюплантіс побив світовий рекорд у стрибках з жердиною.

Історична подія трапилася сьогодні, 8 лютого, на змаганнях у польській Торуні. Дюплантіс оформив перемогу на турнірі аж надто рано, бо інші суперники зупинилися на висоті 5,52 метри.

Після того Арман почав змагання з самим собою. Він по черзі взяв із першої спроби 5,72 м, 5,92 м, 6,01 м, а після того планку встановили на рекордних 6,17.

Попереднього разу Дюплантіс штурмував цю висоту зовсім нещодавно, під час турніру в німецькому Карлсруе. Тоді скандинав був близьким до успіху в другій спробі.

Але якщо тоді Арманові трохи не поталанило, то друга спроба в Торуні виявилася ідеальною. Причому повтор рекордного стрибка дає підстави говорити, що він має потенціал до подальшого штурму рекордних висот.

Зауважимо, що попередній світовий рекорд – 6,16 м – француз Рено Лавіллені встановив 15 лютого 2014 року в Донецьку, на «Зірках жердини», змаганнях, які понад два десятиліття проводив у рідному місті до початку війни на сході України олімпійський чемпіон Сергій Бубка. Тоді Лавіллені саме рекорд Бубки на сантиметр й побив.