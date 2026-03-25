Михайло Гераскевич: МОК відсторонив Владислава під тиском Росії

Михайло Гераскевич: МОК погодився на тиск, вони могли б не піддаватися на нього

Очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував відсторонення від Олімпіади скелетоніста Владислава Гераскевича.

«Я думаю, що МОК відсторонив Владислава під тиском Росії. Але, з іншого боку, МОК погодився на цей тиск, вони могли б не піддаватися на нього», – зазначив Михайло Гераскевич.

Він також розповів про розмову Владислава з очільницею МОК Кірсті Ковентрі, яка мала місце перед дискваліфікацією українця.

«Так, я був присутній під час цієї розмови. Я бачив, що вона боролася в собі з кимось ще, скажімо так. Коли Владислав дістав шолом і сказав «Ну, яке ж це порушення і яка ж це політика, якщо це пам'ять?», у неї сильно почали труситися руки та обличчя. І, як зараз уже я все це прокручую назад, то, це абсолютно очевидно, що вона була під величезним тиском», – сказав Михайло Гераскевич.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

