18-річний снукерист Ларков став чемпіоном світу серед юніорів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
18-річний снукерист Ларков став чемпіоном світу серед юніорів
Ларков завдяки перемозі отримав право на участь у турнірах Світового туру
фото: BilliardNews Snooker Club

Українець здолав непростих суперників на шляху до титулу

17-річний український снукерист Михайло Ларков тріумфував на юніорському чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Турнір WSF Junior Championship, що проходив у Софії, зібрав найкращих молодих талантів планети, проте саме представник України зумів продемонструвати найбільш зрілу та стабільну гру. У фінальному поєдинку, що відбувся 23 січня, Ларков зустрівся із серйозним опонентом з Китаю – Ван Сіньбо. Попри високий рівень конкуренції та тиск відповідальності, українець здобув впевнену перемогу з рахунком 5:2. 

У групі українець виграв три матчі з чотирьох, причому три перемоги були «сухими» (3:0). На стадії ігор на виліт він продемонстрував справжній характер, особливо у матчі проти шотландця Айана Ікбала, де доля виходу в наступний раунд вирішувалася у вирішальному фреймі (4:3). У чвертьфіналі та півфіналі Ларков переграв представників Китаю та Таїланду. Власне фінал став бенефісом українця: він почав із серії 67 очок і швидко повів у рахунку 4:1. Навіть коли суперник намагався нав'язати боротьбу через складні снукери та тактичні пастки, Михайло Ларков зберігав спокій, поставивши крапку в матчі солідним брейком у 60 очок.

Значущість цієї перемоги виходить далеко за межі золотої медалі. Ставши чемпіоном світу, Михайло Ларков здобув дворічний пропуск на виступи у професійному Світовому тур. Це означає, що наступні два сезони він матиме змогу змагатися пліч-о-пліч з легендами цього виду спорту. Ларков стане третім професіоналом в історії українського снукеру після Юліана Бойка та Антона Казакова.

Нагадаємо, що чемпіоном світу зі снукер став гравець, який брав участь у договірних матчах. У фіналі Чжао Сіньтун обіграв валійського снукериста Марка Вільямса – 18:12. Чжао став першим китайцем, який виграв чемпіонат світу, і першим любителем, який завоював цей титул. Китайцю для участі в основні стадії чемпіонату світу довелося долати усі чотири кваліфікаційні раунди. «Це як сон. Я не можу в це повірити. Був великий тиск і сильні нерви. Я так нервував... Марк все ще топ-гравець і чинив на мене великий тиск. Він найкращий», – Чжао після фіналу.

