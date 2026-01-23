18-річний снукерист Ларков став чемпіоном світу серед юніорів

Українець здолав непростих суперників на шляху до титулу

17-річний український снукерист Михайло Ларков тріумфував на юніорському чемпіонаті світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Турнір WSF Junior Championship, що проходив у Софії, зібрав найкращих молодих талантів планети, проте саме представник України зумів продемонструвати найбільш зрілу та стабільну гру. У фінальному поєдинку, що відбувся 23 січня, Ларков зустрівся із серйозним опонентом з Китаю – Ван Сіньбо. Попри високий рівень конкуренції та тиск відповідальності, українець здобув впевнену перемогу з рахунком 5:2.

У групі українець виграв три матчі з чотирьох, причому три перемоги були «сухими» (3:0). На стадії ігор на виліт він продемонстрував справжній характер, особливо у матчі проти шотландця Айана Ікбала, де доля виходу в наступний раунд вирішувалася у вирішальному фреймі (4:3). У чвертьфіналі та півфіналі Ларков переграв представників Китаю та Таїланду. Власне фінал став бенефісом українця: він почав із серії 67 очок і швидко повів у рахунку 4:1. Навіть коли суперник намагався нав'язати боротьбу через складні снукери та тактичні пастки, Михайло Ларков зберігав спокій, поставивши крапку в матчі солідним брейком у 60 очок.

Значущість цієї перемоги виходить далеко за межі золотої медалі. Ставши чемпіоном світу, Михайло Ларков здобув дворічний пропуск на виступи у професійному Світовому тур. Це означає, що наступні два сезони він матиме змогу змагатися пліч-о-пліч з легендами цього виду спорту. Ларков стане третім професіоналом в історії українського снукеру після Юліана Бойка та Антона Казакова.

