Navi вийшли до другого поспіль фіналу на міжнародній арені

Українська організація демонструє найкращу за два роки ігрову форму

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (також відома як Navi) продовжує свою тріумфальну ходу в сезоні 2026 року, вийшовши у другий поспіль фінал на турнірах найвищого рівня під час змагань BLAST Open Rotterdam. Про це повідомляє «Главком».

Хід півфінального матчу

У напруженому півфіналі престижного турніру BLAST Open Rotterdam, що відбувся 28 березня, «Народжені перемагати» здобули вольову перемогу над російським колективом Parivision із рахунком 2:1 за картами. Зустріч розпочалася на Dust2, де гравці Navi одразу захопили ініціативу завдяки ефектним діям Дріна «makazze» Шакірі з Desert Eagle та важливому клатчу Ігоря «w0nderful» Жданова. Попри запеклий опір суперника, Міхай «iM» Іван допоміг команді закрити першу локацію з рахунком 13:11.

На другій карті, Inferno, яка була вибором українського клубу, гра йшла на рівних до рахунку 8:8, проте серія тактичних помилок та впевнений захист Джамі «Jame» Алі дозволили супернику перехопити ініціативу та виграти мапу 13:8. Доля путівки у фінал вирішувалася на Mirage, де Navi продемонстрували повне домінування, завершивши першу половину з розгромним рахунком 11:1 і без проблем довівши матч до перемоги 13:7.

Найкращим гравцем серії за сумарними показниками став українець Валерій «b1t» Ваховський із рейтингом 1,30, а косоварський ґвинтівочник makazze, який нещодавно став MVP переможного для команди ESL Pro League Season 23, знову підтвердив свою форму, завершивши вирішальну карту з індивідуальним рейтингом 1,60.

Вражаюча серія української організації

Цей успіх дозволив Navi вперше з 2024 року вийти у два фінали тір-1 турнірів поспіль, що свідчить про найкращу ігрову форму колективу за довгий час. У вирішальному матчі за титул чемпіонів Роттердама, який розпочнеться у неділю, 29 березня о 13:30 за київським часом, «Народжені перемагати» зійдуться з французьким грандом Vitality. Це протистояння стане справжнім викликом для «Народжених перемагати», адже Vitality виграли всі шість останніх очних зустрічей, починаючи з 2023 року, тож завтра Navi матимуть шанс не лише здобути другий трофей за місяць, а й перервати тривалу серію поразок від «бджілок».

Нагадаємо, що Navi виграли турнір у Стокгольмі, перемігши у фіналі Aurora з рахунком 3:1.