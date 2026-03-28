Navi вийшли до другого поспіль фіналу на міжнародній арені

glavcom.ua
Navi здолали принципових суперників у півфіналі турніру в Роттердамі
фото: HLTV

Українська організація демонструє найкращу за два роки ігрову форму

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (також відома як Navi) продовжує свою тріумфальну ходу в сезоні 2026 року, вийшовши у другий поспіль фінал на турнірах найвищого рівня під час змагань BLAST Open Rotterdam. Про це повідомляє «Главком»

Хід півфінального матчу

У напруженому півфіналі престижного турніру BLAST Open Rotterdam, що відбувся 28 березня, «Народжені перемагати» здобули вольову перемогу над російським колективом Parivision із рахунком 2:1 за картами. Зустріч розпочалася на Dust2, де гравці Navi одразу захопили ініціативу завдяки ефектним діям Дріна «makazze» Шакірі з Desert Eagle та важливому клатчу Ігоря «w0nderful» Жданова. Попри запеклий опір суперника, Міхай «iM» Іван допоміг команді закрити першу локацію з рахунком 13:11.

На другій карті, Inferno, яка була вибором українського клубу, гра йшла на рівних до рахунку 8:8, проте серія тактичних помилок та впевнений захист Джамі «Jame» Алі дозволили супернику перехопити ініціативу та виграти мапу 13:8. Доля путівки у фінал вирішувалася на Mirage, де Navi продемонстрували повне домінування, завершивши першу половину з розгромним рахунком 11:1 і без проблем довівши матч до перемоги 13:7.

Найкращим гравцем серії за сумарними показниками став українець Валерій «b1t» Ваховський із рейтингом 1,30, а косоварський ґвинтівочник makazze, який нещодавно став MVP переможного для команди ESL Pro League Season 23, знову підтвердив свою форму, завершивши вирішальну карту з індивідуальним рейтингом 1,60.

Вражаюча серія української організації

Цей успіх дозволив Navi вперше з 2024 року вийти у два фінали тір-1 турнірів поспіль, що свідчить про найкращу ігрову форму колективу за довгий час. У вирішальному матчі за титул чемпіонів Роттердама, який розпочнеться у неділю, 29 березня о 13:30 за київським часом, «Народжені перемагати» зійдуться з французьким грандом Vitality. Це протистояння стане справжнім викликом для «Народжених перемагати», адже Vitality виграли всі шість останніх очних зустрічей, починаючи з 2023 року, тож завтра Navi матимуть шанс не лише здобути другий трофей за місяць, а й перервати тривалу серію поразок від «бджілок».

Нагадаємо, що Navi виграли турнір у Стокгольмі, перемігши у фіналі Aurora з рахунком 3:1

