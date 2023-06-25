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Українські стрибуни у воду Середа та Болюх здобули «золото» Європейських ігор

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українські стрибуни у воду Середа та Болюх здобули «золото» Європейських ігор
Кірілл Болюх та Олексій Середа виграли для України третю медаль на змаганнях Європейських ігор зі стрибків у воду
Фото: AP Photos

Головна боротьба за медалі розгорнулася між Великою Британією, Україною та Італією

Україна здобула третю медаль на змаганнях Європейських ігор-2023 зі стрибків у воду. Кірілл Болюх та Олексій Середа посіли перше місце на турнірі з 10-метрової вишки.

Болюх і Середа безпосередньо доклалися до двох попередніх перемог України в цьому виді спорту на Євро-2023 у Ряшові: Олексій здобув командне «золото» в змішаній команді, а Кірілл спільно із Ксенією Байло виграв мікст з 10-метрової вишки.

Головна боротьба за розподіл медалей розгорнулася між Великою Британією, Україною та Італією.

У підсумку, перемогу все ж здобули саме українці.

Євро-2023. Стрибки у воду. Синхронні стрибки, 10 метрів

  1. Кірілл Болюх / Олексій Середа (Україна) 398.70 бала
  2. Ріккардо Джованні / Едуард Тімбретті (Італія) 388.83
  3. Бенжамін Катмор / Меттью Діксон (Велика Британія) 372.69
Джерело
Теги: стрибки у воду Олексій Середа медалі

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