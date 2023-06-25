Українські стрибуни у воду Середа та Болюх здобули «золото» Європейських ігор

Кірілл Болюх та Олексій Середа виграли для України третю медаль на змаганнях Європейських ігор зі стрибків у воду

Головна боротьба за медалі розгорнулася між Великою Британією, Україною та Італією

Україна здобула третю медаль на змаганнях Європейських ігор-2023 зі стрибків у воду. Кірілл Болюх та Олексій Середа посіли перше місце на турнірі з 10-метрової вишки.

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Болюх і Середа безпосередньо доклалися до двох попередніх перемог України в цьому виді спорту на Євро-2023 у Ряшові: Олексій здобув командне «золото» в змішаній команді, а Кірілл спільно із Ксенією Байло виграв мікст з 10-метрової вишки.

Головна боротьба за розподіл медалей розгорнулася між Великою Британією, Україною та Італією.

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У підсумку, перемогу все ж здобули саме українці.

Євро-2023. Стрибки у воду. Синхронні стрибки, 10 метрів