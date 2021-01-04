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    Українські тенісисти Орлов, Сачко і Кравченко встановили особисті рекорди в рейтингу ATP

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    Владислав Орлов посідає 350 місце в рейтингу ATP - Українські тенісисти Орлов, Сачко і Кравченко встановили особисті рекорди в рейтингу ATP
    Владислав Орлов посідає 350 місце в рейтингу ATP

    Початок року виявився вдалим для українців

    Українські тенісисти Владислав Орлов, Віталій Сачко і Георгій Кравченко відкривають новий сезон з найкращими результатами в оновленому одиночному рейтингу АТР

    Зокрема, Орлов посідає 350 рядок, Сачко – 398, а Кравченко піднявся на 543 місце.

    Лідерами ж серед українців в рейтингу продовжують залишатися Сергій Стаховський (201 позиція) та Ілля Марченко (215 місце).

    Нагадаємо, що наприкінці сезону-2020 на кортах у Туреччині Владислав Орлов став чемпіоном на турнірі ITF, а Георгій Кравченко завоював свій другий професійний титул в одиночному розряді.

    Теги: Сергій Стаховський теніс Ілля Марченко
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