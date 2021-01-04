Українські тенісисти Орлов, Сачко і Кравченко встановили особисті рекорди в рейтингу ATP

Початок року виявився вдалим для українців

Українські тенісисти Владислав Орлов, Віталій Сачко і Георгій Кравченко відкривають новий сезон з найкращими результатами в оновленому одиночному рейтингу АТР

Зокрема, Орлов посідає 350 рядок, Сачко – 398, а Кравченко піднявся на 543 місце.

Лідерами ж серед українців в рейтингу продовжують залишатися Сергій Стаховський (201 позиція) та Ілля Марченко (215 місце).

Нагадаємо, що наприкінці сезону-2020 на кортах у Туреччині Владислав Орлов став чемпіоном на турнірі ITF, а Георгій Кравченко завоював свій другий професійний титул в одиночному розряді.