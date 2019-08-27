Українські тхеквондисти здолали китайців у битві «стінка на стінку»



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Українські та китайські тхеквондисти обмінюються досвідом не вперше Федерація тхеквондо України

Наша команда одержала мінімальну перевагу над господарями даянгу

В китайському місті Лішуй відбувся турнір з тхеквондо WT між командами України та Китаю. Він проходив в рамках українсько-китайського партнерства, за для підготовки спортсменів і обміну досвідом з олімпійського тхеквондо.

Команди змагалися у форматі «стінка на стінку» - по п’ять спортсменів у кожній збірній. За Україну виступали харківські спортсмени - Денис Вороновський (до 80 кг), Владислав Таранов (до 64 кг), Артем Гайдар (до 63 кг), а також Віра Процвєтаєва (до 59 кг) і Ольга Процвєтаєва (до 57 кг). У наполегливому протистоянні наші спортсмени виграли зустріч з рахунком 3: 2.

Один з лідерів харківського тхеквондо – Денис Вороновський, не вперше здобуває перемоги на міжнародних змаганнях

Перемоги здобули Денис Вороновський, Владислав Таранов і Віра Процвєтаєва. Артем Гайдар поступився в один бал чемпіону Азії серед кадетів. Близька до перемоги була і Ольга Процвєтаєва.

Нагадаємо, що торік в Харкові вперше відбувся спільний збір і турнір між тхеквондистами України і Китаю.