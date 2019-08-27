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    Українські тхеквондисти здолали китайців у битві «стінка на стінку»

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    Українські та китайські тхеквондисти обмінюються досвідом не вперше - Українські тхеквондисти здолали китайців у битві «стінка на стінку»
    Українські та китайські тхеквондисти обмінюються досвідом не вперше
    Федерація тхеквондо України

    Наша команда одержала мінімальну перевагу над господарями даянгу

    В китайському місті Лішуй відбувся турнір з тхеквондо WT між командами України та Китаю. Він проходив в рамках українсько-китайського партнерства, за для підготовки спортсменів і обміну досвідом з олімпійського тхеквондо.

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    Команди змагалися у форматі «стінка на стінку» - по п’ять спортсменів у кожній збірній. За Україну виступали харківські спортсмени - Денис Вороновський (до 80 кг), Владислав Таранов (до 64 кг), Артем Гайдар (до 63 кг), а також Віра Процвєтаєва (до 59 кг) і Ольга Процвєтаєва (до 57 кг). У наполегливому протистоянні наші спортсмени виграли зустріч з рахунком 3: 2.

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    Один з лідерів харківського тхеквондо – Денис Вороновський, не вперше здобуває перемоги на міжнародних змаганнях

    Перемоги здобули Денис Вороновський, Владислав Таранов і Віра Процвєтаєва. Артем Гайдар поступився в один бал чемпіону Азії серед кадетів. Близька до перемоги була і Ольга Процвєтаєва.

    Нагадаємо, що торік  в Харкові вперше відбувся спільний збір і турнір між тхеквондистами України і Китаю.

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