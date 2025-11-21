«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону

Гераскевич: Головна ціль – Олімпіада

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич ексклюзивно для «Главкома» прокоментував старт на першому в сезоні етапі Кубку світу.

В італійській Кортіні-д'Ампеццо Гераскевич посів 11 місце, а Ярослав Лавренюк – 25-е.

«Відкрили сезон, трішки не добрали до тих результатів, на які ми розраховували. Були деякі помилки в мене особисто у стартовому розгоні, але, як я казав раніше, наша головна ціль – це Олімпійські Ігри. Ми готуємось, ми набираємося сил, набираємося досвіду. Ми за ці три тижні провели дуже багато хороших тестувань і для нас це набагато важливіше на даний момент, ніж сам етап Кубка світу», – розповів Гераскевич.



Він також прокоментував результат іншого українця Ярослава Лавренюка.

«Щодо результату Ярослава, то звичайно цього недостатньо для кваліфікації на Олімпійські Ігри. Нам треба буде виправляти ці результати на інших гонках. Тому Ярослав буде також брати участь у Кубках Європи – задля набору потрібних балів», – зазначив скелетоніст.

Владислав також наголосив на високій щільності результатів.

«Загалом ж ми бачимо, що щільність результатів дуже висока. Всього 0,52 секунди відділили першу позицію від мого 11 місця. Навіть невеличкі помилки забирають ці дорогоцінні соті долі секунди, які можуть привести вже і на подіум. До подіуму, знову ж таки, лише 0.3 секунди. Це не так багато. Ми знаємо, де ми можемо додати. Сподіваюсь, що в нас все вийде і за сезон ми знайдемо ці дорогоцінні соті долі секунди. Дуже дякуємо за підтримку. Радий загалом розпочати просто сезон уже. Все ж таки була досить тривала пауза. Зараз уже в нас починається екшн, кожен тиждень гонка», – розповів Гераскевич.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.