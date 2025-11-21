Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
Гераскевич: Навіть невеличкі помилки забирають дорогоцінні соті долі секунди

Гераскевич: Головна ціль – Олімпіада

Лідер українського скелетону Владислав Гераскевич ексклюзивно для «Главкома» прокоментував старт на першому в сезоні етапі Кубку світу.

В італійській Кортіні-д'Ампеццо Гераскевич посів 11 місце, а Ярослав Лавренюк – 25-е.

«Відкрили сезон, трішки не добрали до тих результатів, на які ми розраховували. Були деякі помилки в мене особисто у стартовому розгоні, але, як я казав раніше, наша головна ціль – це Олімпійські Ігри. Ми готуємось, ми набираємося сил, набираємося досвіду. Ми за ці три тижні провели дуже багато хороших тестувань і для нас це набагато важливіше на даний момент, ніж сам етап Кубка світу», – розповів Гераскевич.

Він також прокоментував результат іншого українця Ярослава Лавренюка.

«Щодо результату Ярослава, то звичайно цього недостатньо для кваліфікації на Олімпійські Ігри. Нам треба буде виправляти ці результати на інших гонках. Тому Ярослав буде також брати участь у Кубках Європи – задля набору потрібних балів», – зазначив скелетоніст.

Владислав також наголосив на високій щільності результатів.

«Загалом ж ми бачимо, що щільність результатів дуже висока. Всього 0,52 секунди відділили першу позицію від мого 11 місця. Навіть невеличкі помилки забирають ці дорогоцінні соті долі секунди, які можуть привести вже і на подіум. До подіуму, знову ж таки, лише 0.3 секунди. Це не так багато. Ми знаємо, де ми можемо додати. Сподіваюсь, що в нас все вийде і за сезон ми знайдемо ці дорогоцінні соті долі секунди. Дуже дякуємо за підтримку. Радий загалом розпочати просто сезон уже. Все ж таки була досить тривала пауза. Зараз уже в нас починається екшн, кожен тиждень гонка», – розповів Гераскевич.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: скелетон Владислав Гераскевич спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Антоненко народився 12 серпня 1979 року
ЗСУ на фронті ліквідували багаторазового чемпіона світу з кікбоксингу
19 листопада, 11:03
Єгорян знову продемонструвала свою підтримку російського диктатора
«Нейтральна» чемпіонка світу Єгорян опублікувала в Instagram відео з Путіним
9 листопада, 11:45
У травні 2022-го пісня Stefania принесла перемогу Kalush Orchestra на «Євробаченні» у Турині.
Гурт Kalush Orchestra став амбасадором Федерації боксу України
7 листопада, 12:31
Олександр Свіщов – президент Федерації водного поло України
Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян
7 листопада, 11:11
Мохамед Самак рік вдавав з себе невинного
Жахливий злочин: єгипетський спортсмен убив свою дружину
30 жовтня, 20:17
Садулаєв у цьому році пропустив чемпіонат світу у Загребі, бо йому відмовили у візі
Прихильник війни Садулаєв заявив, що «спорт є послом миру»
29 жовтня, 18:35
Гутцайт: Змінюється політичне ставлення до Росії, це теж впливає на спорт
Чи поновить МОК членство Олімпійського комітету Росії? Коментар очільника НОК Гутцайта
29 жовтня, 17:52
Дмитро Решетнік ставав найкращим бомбардиром одного з турнірів Асоціації дитячих футбольних клубів
Син відомого українського телеведучого тріумфував на футбольному турнірі
28 жовтня, 23:03
Янне Ахонен підтримав рішення FIS
П'ятиразовий чемпіон світу підтримав недопуску росіян на міжнародні старти
23 жовтня, 12:19

Новини

«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua