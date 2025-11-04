Головна Спорт Новини
Під час гри «Астон Вілла» – «Маккабі» над стадіоном буде створена безпольотна зона

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Під час гри «Астон Вілла» – «Маккабі» над стадіоном буде створена безпольотна зона
Поліція планує задіяти безпілотників, собак і коней з метою запобігання протестам і заворушенням на грі «Астон Вілла» – «Маккабі»
Для забезпечення безпеки на стадіоні буде задіяно понад 700 поліцейських

На матчі «Астон Вілли» та «Маккабі» Тель-Авів у Лізі Європи будуть суттєво посилені заходи безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

Команди зіграють у Бірмінгемі 6 листопада у четвертому туру загального етапу Ліги Європи.

Уболівальники «Маккабі» не зможуть відвідати матч.

Для забезпечення безпеки на стадіоні буде задіяно понад 700 поліцейських, а також офіцери зв'язку.

Над територією «Вілла Парк» буде створено безпольотну зону, також поліція планує задіяти безпілотників, собак і коней з метою запобігання протестам і заворушенням.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

