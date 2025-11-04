Під час гри «Астон Вілла» – «Маккабі» над стадіоном буде створена безпольотна зона
Для забезпечення безпеки на стадіоні буде задіяно понад 700 поліцейських
На матчі «Астон Вілли» та «Маккабі» Тель-Авів у Лізі Європи будуть суттєво посилені заходи безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.
Команди зіграють у Бірмінгемі 6 листопада у четвертому туру загального етапу Ліги Європи.
Уболівальники «Маккабі» не зможуть відвідати матч.
Для забезпечення безпеки на стадіоні буде задіяно понад 700 поліцейських, а також офіцери зв'язку.
Над територією «Вілла Парк» буде створено безпольотну зону, також поліція планує задіяти безпілотників, собак і коней з метою запобігання протестам і заворушенням.
