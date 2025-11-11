Футбольна збірна Марокко продовжує відзначатися рекордами на міжнародній арені

Під час вражаючого поєдинку одразу сім гравців забили не менш ніж два рази

Після дорослої команди, яка здобула шістнадцять команд поспіль, настав час сяяти і юнаків цієї країни

Юнацька збірна Марокко з футболу віком до 17 років вписала своє ім'я в історію світових чемпіонатів, розгромивши однолітків із Нової Каледонії з безпрецедентним рахунком 16:0. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФІФА.

Ця різниця стала найбільшою в історії футбольних чемпіонатів світу серед усіх вікових категорій, перевершивши попередній рекорд 13:0, який одночасно утримували Іспанія проти тієї ж Нової Зеландії на ЧС до 17 років у 1997 році та США проти Таїланду на жіночому ЧС-2019. Цей матч відбувся в рамках групового етапу кваліфікації на світову першість U17, а його результат забезпечив марокканцям вихід до плейоф турніру через рейтинг команд, що посіли треті місця.

До цієї зустрічі марокканські футболісти мали небагато шансів на прохід через дві поразки з сумарною різницею «-8» (0:2 від Японії та 0:6 від Португалії). Водночас їхні суперники з Нової Каледонії мали один бал в активі після нічиєї з японцями.

Марокко з перших хвилин було заряджене на перемогу, адже вони оформили три забиті м'ячі за 18 хвилин, перший з яких стався вже за три хвилини від стартового розіграшу м'яча. Не допомогло втримати каледонцям своїх опонентів і вилучення одразу двох гравців, яке призвело до семи пропущених у першому таймі та шістнадцяти загалом.

Головний тренер Марокко, Набіль Баха, підкреслив психологічну важливість цієї перемоги після важкого старту: «Перший відбірковий матч завдав нам психологічного болю. Я навіть не хочу говорити про другий... Було важко в готелі потім підняти настрій групі, бути на позитиві, сказати гравцям, що вони ще можуть щось зробити після двох поразок. Психологічний аспект був важливим, і я думаю, що він допоміг змінити ситуацію». Він також додав: «Це величезне джерело гордості, так, але ми могли б виграти наші інші матчі... Ви повинні віддати належне гравцям. Важливо увійти в історію футболу, чи то з титулами, чи з голами».

Гравці також ділилися емоціями після завершення історичного поєдинку. Капітан Хамза Бухадді зазначив, що ранній гол дав команді необхідну впевненість, щоб продовжити гру і отримати результат. А Наель Гаддіні розповів, що тренер повністю довіряв гравцям, що слугувало мотивацією показати необхідний результат.

Наступний поєдинок марокканці проведуть проти США, які отримали четвертий номер посіву після групового етапу.

