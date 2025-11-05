Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юнацька збірна України з футболу в результативному спарингу поступилася Італії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юнацька збірна України з футболу в результативному спарингу поступилася Італії
Другий спаринг між юнацькими збірними Італії та України відбудеться 6 листопада

Україна пропустила від Італії шість голів

4 листопада юнацька збірна України U-16 (гравці 2010 року народження) у межах навчально-тренувального збору в Італії провела перший із двох запланованих спарингів проти місцевих однолітків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Гра вийшла результативною. Початок залишився за італійцями, які вже на 1-й хвилині небезпечно пробили над поперечиною, а ще за три хвилини Сичов врятував синьо-жовтих після виходу форварда суперника сам на сам. На жаль, невдовзі помилився вже сам Сичов, і Егхаревба не пробачив нашого голкіпера.

Українці відігралися досить швидко. На 18-й хвилині Дзюринець прострілив із правого флангу, а Бодак зіграв на випередження й із меж воротарського майданчика переправив м’яч у ворота. Згодом Бодак міг оформити дубль, але кіпер італійців зреагував на удар капітана в дальній кут.

До перерви забивали лише господарі. Спочатку Бернамонте ударом із середньої дистанції прошив частокіл ніг захисників і нашого воротаря, а згодом Скагліоне після вкидання ауту вдало зіграв корпусом і завдав влучного удару з гострого кута – 3:1.

У перерві Володимир Самборський провів дві заміни, і саме Гонченко на 48-й хвилині скоротив відставання в рахунку, скориставшись швидкою контратакою. Однак італійці швидко відповіли, покаравши синьо-жовтих за необачну гру у власному штрафному. У ворота Галдіна, який вийшов у другому таймі, протягом чотирьох хвилин було призначено два пенальті – обидва реалізував Піпіто. А на 77-й хвилині Сальває встановив підсумковий результат – 6:2 на користь Італії.

Другий спаринг між юнацькими збірними Італії та України відбудеться 6 листопада (початок – о 12:00 за київським часом).

Товариський матч

Італія (U-16) – Україна (U-16) – 6:2 (3:1)

Голи: Егхаревба (11), Бернамонте (23), Скагліоне (29), Піпіто (52, з пенальті, 56, з пенальті), Сальває (77)  – Бодак (18), Гонченко (48).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останнім місцем роботи 49-річного Нести була «Монца»
Чемпіон світу Неста може очолити італійський клуб
Сьогодні, 11:07
Девід Бекхем раніше отримав ще одну престижну відзнаку – Орден Британської імперії
Легендарний Бекхем отримав новий статус
Вчора, 20:57
Юхим Конопля та Шола Огундана стали учасниками скандального епізоду
«Динамо» – «Шахтар»: УАФ визнала помилкою рішення не переглядати епізод з потенційним пенальті
3 листопада, 21:18
Цього тижня Кріштіану-молодший дебютував за збірну Португалії U16
15-річний син Роналду забив дебютний гол за збірну Португалії (U16) з футболу
1 листопада, 16:25
За збірну Англії Скоулз провів 66 матчів, забивши 14 голів
Легенда «Манчестер Юнайтед» залишив роботу на телебаченні, щоб допомагати сину з аутизмом
31 жовтня, 11:34
В останніх семи матчах минулорічний чемпіон України здобув перемогу лише одного разу
Знову без голів: «Динамо» програло у другому турі Ліги конференцій
23 жовтня, 23:57
Влада Гани наразі встановлює точну причину смерті футболіста
Юний сенегальський воротар під приводом запрошення на перегляд був викрадений, а потім – вбитий
20 жовтня, 14:25
10 жовтня збірна Росії обіграла Іран у товариському матчі з рахунком 2:1
Збірна Росії з футболу не змогла вилетіти з Волгограду через атаку дронів
11 жовтня, 09:00
25 вересня Титов вручив чек на 1 млн рублів директору асоціації «Міська рада ветеранів СВО» міста Набережні Челни
Легендарний ексфутболіст московського «Спартака» потрапив до бази «Миротворця»
7 жовтня, 22:12

Новини

Титулованого сербського баскетболіста було затримано на демонстрації проти Вучича
Титулованого сербського баскетболіста було затримано на демонстрації проти Вучича
Юнацька збірна України з футболу в результативному спарингу поступилася Італії
Юнацька збірна України з футболу в результативному спарингу поступилася Італії
Керівник російського футболу прокоментував інформацію про допуск жіночої збірної РФ до змагань
Керівник російського футболу прокоментував інформацію про допуск жіночої збірної РФ до змагань
Помер легендарний румунський футбольний тренер
Помер легендарний румунський футбольний тренер
Закурдаєв вийшов на восьме місце в рейтингу бомбардирів баскетбольної Суперліги
Закурдаєв вийшов на восьме місце в рейтингу бомбардирів баскетбольної Суперліги
Український дует здобув срібло чемпіонату світу з танців
Український дует здобув срібло чемпіонату світу з танців

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua