Юнацька збірна України з футболу в результативному спарингу поступилася Італії

4 листопада юнацька збірна України U-16 (гравці 2010 року народження) у межах навчально-тренувального збору в Італії провела перший із двох запланованих спарингів проти місцевих однолітків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Гра вийшла результативною. Початок залишився за італійцями, які вже на 1-й хвилині небезпечно пробили над поперечиною, а ще за три хвилини Сичов врятував синьо-жовтих після виходу форварда суперника сам на сам. На жаль, невдовзі помилився вже сам Сичов, і Егхаревба не пробачив нашого голкіпера.

Українці відігралися досить швидко. На 18-й хвилині Дзюринець прострілив із правого флангу, а Бодак зіграв на випередження й із меж воротарського майданчика переправив м’яч у ворота. Згодом Бодак міг оформити дубль, але кіпер італійців зреагував на удар капітана в дальній кут.

До перерви забивали лише господарі. Спочатку Бернамонте ударом із середньої дистанції прошив частокіл ніг захисників і нашого воротаря, а згодом Скагліоне після вкидання ауту вдало зіграв корпусом і завдав влучного удару з гострого кута – 3:1.

У перерві Володимир Самборський провів дві заміни, і саме Гонченко на 48-й хвилині скоротив відставання в рахунку, скориставшись швидкою контратакою. Однак італійці швидко відповіли, покаравши синьо-жовтих за необачну гру у власному штрафному. У ворота Галдіна, який вийшов у другому таймі, протягом чотирьох хвилин було призначено два пенальті – обидва реалізував Піпіто. А на 77-й хвилині Сальває встановив підсумковий результат – 6:2 на користь Італії.

Другий спаринг між юнацькими збірними Італії та України відбудеться 6 листопада (початок – о 12:00 за київським часом).

Товариський матч

Італія (U-16) – Україна (U-16) – 6:2 (3:1)

Голи: Егхаревба (11), Бернамонте (23), Скагліоне (29), Піпіто (52, з пенальті, 56, з пенальті), Сальває (77) – Бодак (18), Гонченко (48).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».