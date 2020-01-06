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    Новини

    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)

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    Дружна родина українських важкоатлетів - Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Дружна родина українських важкоатлетів

    На світлинах провідні українські силачі представлені разом зі своїми тренерами

    Федерація важкої атлетики України продовжує чудову традицію випускати календар з фото своїх провідних спортсменів. До олімпійського 2020-го року важкоатлети підготували дещо особливе. На фото представлені не лише самі спортсмени в усій красі, а й їхні наставники. Адже успіх спортсмена це великою мірою заслуга ого тренера!

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    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)
    Українські важкоатлети випустили зворушливий календар (фото)

    За кожною перемогою, окрім важкої та кропіткої праці спортсмена, стоїть згуртована команда тренерів, лікарів, функціонерів, та вірних вболівальників. Адже спорт - це насамперед командна робота, - написано на форзаці нового календаря Федерації важкої атлетики України.

    Доречі в українській важкій атлетиці чудові традиції шанобливого ставлення до своїх тренерів – так на національних змаганнях з цього виду спорту наставники зазвичай стоять на п’єдесталі пошани поруч зі своїми вихованцями!

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