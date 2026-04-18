Український біатлоніст Підручний розповів, скільки ще планує виступати

Лідер збірної України не збирається завершувати кар'єру

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний прокоментував подальший розвиток своєї кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

З чим Підручний підходить до міжсезоння?

Підручний у сезоні-2025/26 виступив на четвертих для себе Олімпійських іграх, де пробіг шість стартів. У трьох з чотирьох особистих стартах український біатлоніст фінішував у топ-20. Після останньої гонки на Іграх капітан збірної України з біатлону, якому вже 34 роки, зізнавався, що йому «важко говорити» щодо своєї подальшої кар'єри.

У середині квітня Підручний оголосив про припинення 10-річної співпраці з екстренером збірної України з біатлону Юраєм Санітрою. А на новий сезон потрапив до основної команди – готуватиметься разом з рештою біатлоністів під керівництвом нового старшого тренера Сергія Семенова.

Що сказав Підручний про продовження кар’єри?

Нещодавно Підручний підтвердив, що залишається на наступний сезон, оскільки відчуває у собі мотивацію та сили продовжувати далі змагатися.

«Вже давно говорив, що я від сезону до сезону приймаю рішення. Звичайно, завжди думки є про завершення кар'єри, гадаю, у кожного спортсмена такі думки є. От, минулого тижня 27-річна норвежка завершила кар'єру, хоча вона і на Кубку світу виступала час від часу, і на Кубку IBU. Кожен спортсмен думає, і я також дуже давно думаю про те, коли завершити кар'єру. Але поки що у команду потрапляю як один з лідерів, а попередній рік був одним з найуспішніших у моїй кар'єрі.

Тому сказати, що мені вже потрібно зав'язувати – ще ні, але від сезону до сезону буду приймати це рішення, дивитися на свій стан, на результати, на фізичну форму. Якщо вже я не зможу боротися і молодь підкаже, коли зав'язувати, якщо молодь буде мене обходити так, що я вже не зможу бути корисним команді... Це також важливий фактор – бути корисним команді. Поки я ще корисний і молодь ще не може мене обіграти, то чому мені завершувати кар'єру?

Наступний олімпійський цикл? Час покаже. Це також все залежить від результатів у сезоні, від здоров'я. Вже вік такий, що часто буває непередбачувано і здоров'я підводить. Було так, що і на початку сезону, і наприкінці я, на жаль, не зміг взяти участь в етапах Кубка світу. Це сильно вплинуло на весь сезон і десь, можливо, на загальний результат команди у Кубку націй. М'яко кажучи, це погано.

На майбутнє побачимо, як це все буде складатися. Але зараз в мене є мотивація рухатися далі, працювати. Є зміни якісь і хочеться себе спробувати реалізувати, хочеться спробувати щось нове у тренуваннях», – розповів Підручний.

Підручний дебютував на Кубку світу у сезоні-2012/13. З моменту свого дебюту він провів 14 років на цьому рівні. Загалом за кар'єру він лише одного разу підіймався на подіум – став чемпіоном світу у гонці переслідування у 2019 році.

Нагадаємо, збірна України з біатлону змінила тренерський штаб та визначилася зі складом жіночої та чоловічої команд, які готуватимуться до сезону 2026/27.