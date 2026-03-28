Олімпійські чемпіонки Підгрушна і Семеренко офіційно завершили кар'єру

Біатлоністки стали авторками історичного виступу для синьо-жовтих на Олімпіаді-2014

Українські біатлоністки, чемпіонки Олімпіади-2014 Олена Підгрушна та Віта Семеренко офіційно завершили свої виступи у професійному спорті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Особливі проводи легендарних спортсменок

Урочиста церемонія прощання відбулася 28 березня 2026 року на біатлонному стадіоні в Буковелі під час проведення Чемпіонату України. Олімпійські чемпіонки під гучні аплодисменти вболівальників та колег проїхали символічне коло пошани, ставлячи крапку в кар'єрі, що тривала понад 25 років.

Обидві спортсменки були частиною легендарної «золотої четвірки» (разом із Валентиною Семеренко та Юлією Джимою), яка виборола естафетне золото на Олімпіаді-2014 у Сочі. Олена Підгрушна, згадуючи ту перемогу, зауважила, що ця медаль назавжди залишиться для неї особливою, адже була здобута у драматичні для України дні під час Революції Гідності. Окрім олімпійського тріумфу, Підгрушна має титул чемпіонки світу 2013 року та шість перемог на етапах Кубка світу. Віта Семеренко є однією з двох мультимедалісток України на зимових Олімпіадах (другим є лижний акробат Олександр Абраменко, який теж завершив кар'єру), а також багаторазовою призеркою чемпіонатів світу та п’ятиразовою чемпіонкою Європи.

Вболівальники, які спеціально приїхали до Буковеля з різних куточків країни, відзначили важливість такого публічного вшанування, адже тривалий час в Україні видатні атлети йшли з великого спорту без належних урочистостей.

Причини завершення кар'єри

Рішення про завершення виступів було зваженим для обох атлеток. Олена Підгрушна, яка є майором Національної гвардії України, зізналася, що після народження дитини планувала повернутися на трасу, проте зрозуміла, що не зможе надовго залишати родину заради виснажливого графіку сезону. Зараз вона зосереджена на військовій службі та вихованні немовляти, а в майбутньому планує ділитися досвідом із молоддю. Натомість Віта Семеренко зазначила, що готувалася до цього моменту поступово. Вона подякувала біатлону за весь спектр емоцій – від болючих поразок до історичних злетів – і наголосила, що настав час поступитися місцем новому поколінню.

Завершення кар'єри Підгрушної та Семеренко означає фінальну главу найбільш успішного періоду в історії українського жіночого біатлону.

Нагадаємо, що вперше за 20 років Україна втратила квоту в п'ять біатлоністок на гонки Кубка світу. Востаннє така квота була в української команди ще в сезоні 2005/06 – відтоді країна завжди мала щонайменше п’ять представниць у особистих стартах.