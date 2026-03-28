Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олімпійські чемпіонки Підгрушна і Семеренко офіційно завершили кар'єру

Ілля Мандебура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Підгрушна та Семеренко були представницями найсильнішого покоління в історії українського біатлону
фото: Суспільне Івано-Франківськ

Біатлоністки стали авторками історичного виступу для синьо-жовтих на Олімпіаді-2014

Українські біатлоністки, чемпіонки Олімпіади-2014 Олена Підгрушна та Віта Семеренко офіційно завершили свої виступи у професійному спорті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Особливі проводи легендарних спортсменок

Урочиста церемонія прощання відбулася 28 березня 2026 року на біатлонному стадіоні в Буковелі під час проведення Чемпіонату України. Олімпійські чемпіонки під гучні аплодисменти вболівальників та колег проїхали символічне коло пошани, ставлячи крапку в кар'єрі, що тривала понад 25 років.

Обидві спортсменки були частиною легендарної «золотої четвірки» (разом із Валентиною Семеренко та Юлією Джимою), яка виборола естафетне золото на Олімпіаді-2014 у Сочі. Олена Підгрушна, згадуючи ту перемогу, зауважила, що ця медаль назавжди залишиться для неї особливою, адже була здобута у драматичні для України дні під час Революції Гідності. Окрім олімпійського тріумфу, Підгрушна має титул чемпіонки світу 2013 року та шість перемог на етапах Кубка світу. Віта Семеренко є однією з двох мультимедалісток України на зимових Олімпіадах (другим є лижний акробат Олександр Абраменко, який теж завершив кар'єру), а також багаторазовою призеркою чемпіонатів світу та п’ятиразовою чемпіонкою Європи.

Вболівальники, які спеціально приїхали до Буковеля з різних куточків країни, відзначили важливість такого публічного вшанування, адже тривалий час в Україні видатні атлети йшли з великого спорту без належних урочистостей.

Причини завершення кар'єри

Рішення про завершення виступів було зваженим для обох атлеток. Олена Підгрушна, яка є майором Національної гвардії України, зізналася, що після народження дитини планувала повернутися на трасу, проте зрозуміла, що не зможе надовго залишати родину заради виснажливого графіку сезону. Зараз вона зосереджена на військовій службі та вихованні немовляти, а в майбутньому планує ділитися досвідом із молоддю. Натомість Віта Семеренко зазначила, що готувалася до цього моменту поступово. Вона подякувала біатлону за весь спектр емоцій – від болючих поразок до історичних злетів – і наголосила, що настав час поступитися місцем новому поколінню.

Завершення кар'єри Підгрушної та Семеренко означає фінальну главу найбільш успішного періоду в історії українського жіночого біатлону.

Нагадаємо, що вперше за 20 років Україна втратила квоту в п'ять біатлоністок на гонки Кубка світу. Востаннє така квота була в української команди ще в сезоні 2005/06 – відтоді країна завжди мала щонайменше п’ять представниць у особистих стартах.

Теги: Олена Підгрушна Віта Семеренко біатлон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua