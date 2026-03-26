На біатлонні збірні України очікує зміна тренерів – ЗМІ
Офіційно всі кадрові рішення у біатлонних збірних мають бути затверджені на тренерській нараді всередині квітня
На чоловічі та жіночі біатлонні збірні України очікує зміна тренерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Biathlonnews.
«За нашою інформацією, ухвалено попереднє рішення про зміну тренерів в жіночій та чоловічій команді А. З великою долею ймовірності, Микола Зоц та Надія Бєлова завершать свою роботу з основою», – зазначає джерело.
Офіційно всі кадрові рішення мають бути затверджені на тренерській нараді всередині квітня 2026 року.
Варто зазначити, що чоловіча та жіноча збірна України втратили квоту в п'ять спортсменів на Кубок світу сезону 2026/27.
Як повідомлялося, вперше за 20 років Україна втратила квоту в п'ять біатлоністок на гонки Кубка світу.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
