На біатлонні збірні України очікує зміна тренерів – ЗМІ

Надія Бєлова може втрати посаду тренерки чоловічої збірної України з біатлону

На чоловічі та жіночі біатлонні збірні України очікує зміна тренерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Biathlonnews.

«За нашою інформацією, ухвалено попереднє рішення про зміну тренерів в жіночій та чоловічій команді А. З великою долею ймовірності, Микола Зоц та Надія Бєлова завершать свою роботу з основою», – зазначає джерело.

Офіційно всі кадрові рішення мають бути затверджені на тренерській нараді всередині квітня 2026 року.

Варто зазначити, що чоловіча та жіноча збірна України втратили квоту в п'ять спортсменів на Кубок світу сезону 2026/27.

Як повідомлялося, вперше за 20 років Україна втратила квоту в п'ять біатлоністок на гонки Кубка світу.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:

Шосте місце

Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)

Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце

Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце