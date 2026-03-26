На біатлонні збірні України очікує зміна тренерів – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Надія Бєлова може втрати посаду тренерки чоловічої збірної України з біатлону
фото: biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Офіційно всі кадрові рішення у біатлонних збірних мають бути затверджені на тренерській нараді всередині квітня

На чоловічі та жіночі біатлонні збірні України очікує зміна тренерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Biathlonnews.

«За нашою інформацією, ухвалено попереднє рішення про зміну тренерів в жіночій та чоловічій команді А. З великою долею ймовірності, Микола Зоц та Надія Бєлова завершать свою роботу з основою», – зазначає джерело.

Офіційно всі кадрові рішення мають бути затверджені на тренерській нараді всередині квітня 2026 року.

Варто зазначити, що чоловіча та жіноча збірна України втратили квоту в п'ять спортсменів на Кубок світу сезону 2026/27.

Як повідомлялося, вперше за 20 років Україна втратила квоту в п'ять біатлоністок на гонки Кубка світу.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)

