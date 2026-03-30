Лідер збірної Франції з біатлону змінив вид спорту

Олімпійський чемпіон 2026 року Жаклян спробує реалізувати себе у новому виді діяльності

Зірка світового біатлону, 30-річний француз Емільян Жаклян, оголосив про початок професійної кар'єри у велоспорті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соціальні мережі Decathlon AG2R La Mondiale.

Деталі переходу Жакляна

Олімпійський чемпіон 2026 року в естафеті підписав контракт із відомою командою Світового туру – Decathlon AG2R La Mondiale, що стало одним із найгучніших міжвидових переходів останніх років. Жаклян приєднається до нової команди вже на початку травня 2026 року. Наразі йдеться про шестимісячний контракт стажера, який передбачає виступи у складі девелоперської команди та поступову адаптацію до вимог професійного шосейного велоспорту. За цей час француз матиме змогу проявити себе на рівні континентальних перегонів і довести готовність до виступів у головній команді.

Відомо, що спортсмен уже тривалий час активно тренувався на велосипеді як частину підготовки до біатлонного сезону, однак тепер вирішив зробити цей напрям окремим професійним викликом. Сам Жаклян не приховує, що цей крок є для нього виходом за межі звичного: «Цей проєкт давно був у мене в думках. Хоча моєю метою залишаються зимові Олімпійські ігри 2030 року у Франції, зараз я відчуваю бажання спробувати щось абсолютно нове і змагатися на найвищому рівні у велоспорті. Я хочу вийти за межі своєї зони комфорту», – зазначив спортсмен.

Що буде з біатлонною кар'єрою

Попри амбіції у велоспорті, Жаклян не планує завершувати виступи в біатлоні. Він підкреслює, що цей експеримент має доповнити його основну кар’єру, допомогти покращити фізичну форму, витривалість і психологічну стійкість. Француз розглядає виступи на шосе як інструмент розвитку, який може позитивно вплинути на його результати взимку.

У збірній Франції розраховують, що Жаклян збереже статус одного з лідерів команди, особливо з огляду на підготовку до домашніх Олімпійських ігор 2030 року. На нещодавніх Олімпійських іграх 2026 року Жаклян допоміг збірній Франції здобути золоту медаль в естафеті. Крім того, у його активі п’ять титулів чемпіона світу – два в особистих дисциплінах і три в естафетах.

