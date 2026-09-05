Мудрик повернувся. «Тоттенгем» заробив перший бал в АПЛ
Команда Роберто Де Дзербі Поділила очки з «Ноттінгем Форест»
5 вересня відбувся матч третього туру Англійської Прем'єр-ліги між «Ноттінгем Форест» та «Тоттенгемом». Про це повідомляє «Главком».
Поєдинок пройшов у Ноттінгемі на стадіоні «Сіті Граунд». Стартовий свисток пролунав о 17:00 за Києвом.
Підопічні Де Дзербі провели черговий матч сумнівної якості, лише відрізок з 46-ї по 70-ту хвилини можна занести в актив команді італійця. На 74-й хвилині на поле вийшов Михайло Мудрик, для якого ця гра стала першою з 28 листопада 2024 року: більше ніж півтора роки українець пропустив через дискваліфікацію за мельдоній. Нічим яскравим українець за 15 хвилин не запам'ятався.
Для «Тоттенгема» це перший бал у цьому сезоні після поразок від «Брентфорда» та «Ньюкасла», команда посідає 17-те місце таблиці. «Ноттінгем» з двома пунктами йде 16-м.
Англійська Прем'єр-ліга. Третій тур
«Ноттінгем Форест» – «Тоттенгем» – 0:0
Турнірна таблиця Чемпіонату Англії з футболу сезону 2026/27
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