Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Мудрик повернувся. «Тоттенгем» заробив перший бал в АПЛ

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
google social img telegram social img facebook social img
Мудрик повернувся. «Тоттенгем» заробив перший бал в АПЛ
Михайло Мудрик вперше вийшов на поле з 28 листопада 2024 року
фото: ФК «Тоттенгем». Михайло Мудрик

Команда Роберто Де Дзербі Поділила очки з «Ноттінгем Форест»

5 вересня відбувся матч третього туру Англійської Прем'єр-ліги між «Ноттінгем Форест» та «Тоттенгемом». Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок пройшов у Ноттінгемі на стадіоні «Сіті Граунд». Стартовий свисток пролунав о 17:00 за Києвом.

Підопічні Де Дзербі провели черговий матч сумнівної якості, лише відрізок з 46-ї по 70-ту хвилини можна занести в актив команді італійця. На 74-й хвилині на поле вийшов Михайло Мудрик, для якого ця гра стала першою з 28 листопада 2024 року: більше ніж півтора роки українець пропустив через дискваліфікацію за мельдоній. Нічим яскравим українець за 15 хвилин не запам'ятався.

Для «Тоттенгема» це перший бал у цьому сезоні після поразок від «Брентфорда» та «Ньюкасла», команда посідає 17-те місце таблиці. «Ноттінгем» з двома пунктами йде 16-м.

Англійська Прем'єр-ліга. Третій тур

«Ноттінгем Форест» – «Тоттенгем» – 0:0

Турнірна таблиця Чемпіонату Англії з футболу сезону 2026/27

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що раніше тренер «Аль-Ахлі» Маріно Пушич відповів на критику Артема Бондаренка з боку журналіста.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ноттінгем ФК Тоттенхем Готспур Михайло Мудрик АПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генеральний секретар ФІФА Графстрем і члени правління висловили підтримку Інфантіно
Після екстреної наради правління ФІФА стала відома доля Інфантіно
6 серпня, 10:36
Оворі у 2024 року допоміг «Віллі» вперше за 20 років стати чемпіоном Уганди
Злочинці вбили зірку чемпіонату Уганди з футболу
6 серпня, 13:18
Габріель Карвалью є вихованцем академії бразильського «Інтернасьйонала» (Порту-Алегрі)
«Шахтар» підсилився гравцем молодіжної збірної Бразилії
20 серпня, 16:34
Участь збірної Аргентини на мундіалі-2026 була оточена багатьма скандалами
Аргентинських футболістів жорстко покарали за скандал у фіналі Чемпіонату світу
22 серпня, 09:18
Жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу пройде 27 серпня
Стала відома дата жеребкування 1/16 фіналу Кубка України з футболу
26 серпня, 15:05
Луїс Діас (ліворуч) змусить попотіти оборону «автозаводців»
«Баварія» – «Штутгарт». Прогноз і анонс на матч першого туру чемпіонату Німеччини Реклама
28 серпня, 10:25
Мануель Ноєр давно набув легендарного статусу
Капітан «Баварії» провів ювілейний матч: показник раніше підкорили лише четверо
28 серпня, 22:45
Карім Бензема був поза конкуренцію у 2022 році
Володар «Золотого м'яча-2022» несподівано залишився без команди
31 серпня, 17:44
«Гірники» на порозі старту в головному єврокубку
«Шахтар» оголосив заявку команди на основний раунд Ліги чемпіонів
3 вересня, 13:45

Новини

Прихильниця Путіна Валієва втратила «нейтральний» статус після розслідування української федерації
Прихильниця Путіна Валієва втратила «нейтральний» статус після розслідування української федерації
«Шахтар» у непростому поєдинку переграв «Карпати» та підійнявся на другу позицію в УПЛ
«Шахтар» у непростому поєдинку переграв «Карпати» та підійнявся на другу позицію в УПЛ
Український дзюдоїст Кравченко завоював золото Чемпіонату Європи U-21 – у півфіналі та фіналі він здолав росіян
Український дзюдоїст Кравченко завоював золото Чемпіонату Європи U-21 – у півфіналі та фіналі він здолав росіян
Автор першої поразки Джошуа брутально програв бій після повернення на ринг
Автор першої поразки Джошуа брутально програв бій після повернення на ринг
Мудрик повернувся. «Тоттенгем» заробив перший бал в АПЛ
Мудрик повернувся. «Тоттенгем» заробив перший бал в АПЛ
«Харків» у затяжному матчі чемпіонату України розгромив «Оболонь»
«Харків» у затяжному матчі чемпіонату України розгромив «Оболонь»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2026
106K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
104K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
100K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
86K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

В Україні до 30°, місцями дощитиме, подекуди грози: погода на 5 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Аеропорти Росії в серпні закривались майже тисячу разів через дрони
Вчора, 22:07
Сибіга розповів про плани України прискорити вступ до ЄС
Вчора, 21:47
Супутниковий знімок показав наслідки удару по нафтобазі в Адлері
Вчора, 21:27
Нацбанк полегшив кредитування бізнесу, який постраждав від обстрілів
Вчора, 20:49
Норвегія заявила про допомогу росіянам на Шпіцбергені після арешту судна
Вчора, 20:27

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua