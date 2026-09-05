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Автор першої поразки Джошуа брутально програв бій після повернення на ринг

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Автор першої поразки Джошуа брутально програв бій після повернення на ринг
У 2019 році Руїс-молодший шокував Джошуа у бою за чемпіонський пояс у надважкій вазі
фото: Los Angeles Times

Енді Руїс-молодший понад два роки не з'являвся у рингу

Колишній об’єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший повернувся на ринг після 762-денної перерви, зазнавши третьої поразки у професійній кар’єрі від 30-річним поляком Даміаном Книбою. Про це повідомляє «Главком»

Перебіг бою

Бій у Ньюарку на арені Prudential Center тривав усі 12 раундів. Польський боксер одразу захопив ініціативу, використовуючи перевагу в зрості та довжині рук. Книба працював джебом і тримав Руїса на дистанції, не дозволяючи американцю нав’язати ближній бій.

Найважливіший момент стався у сьомому раунді. Книба провів потужну комбінацію та відправив Руїса в нокдаун. Ексчемпіон піднявся на рахунку вісім і зміг продовжити бій. У восьмому раунді Руїс ненадовго перехопив ініціативу, але перелому не сталося.

У чемпіонських раундах Книба знову контролював дистанцію та виглядав свіжішим. У підсумку судді одноголосно віддали перемогу поляку – 117:110, 114:113, 114:113.

Реакція Руїса на поєдинок

Після того як Олександр Усик залишив частину чемпіонських поясів, ситуація у надважкій вазі стала значно відкритішою, і Руїс розглядав повернення на вершину як цілком реальний сценарій. Однак протистояння з Книбою продемонструвало, що після тривалої паузи колишній чемпіон поки далекий від своєї найкращої форми.

Попри невдале повернення, Руїс після бою не став говорити про завершення кар’єри. Навпаки, 36-річний боксер заявив, що все ще вірить у можливість провести ще один чемпіонський похід. «Звичайно, я вірю. Це була довга перерва, і це був сильний суперник. Я не хотів легкого бою. Саме тому обрав Даміана. Він великий хлопець, але потрібно йти на ризик», – пояснив Руїс.

Водночас для нього це вже друга поразка від моменту завоювання чемпіонських титулів у 2019 році. Саме тоді Руїс сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа, чотири рази відправивши британця в нокдаун, і став першим боксером мексиканського походження в історії, який здобув титул чемпіона світу у надважкій вазі. Його чемпіонське правління, однак, тривало лише 190 днів – у реванші Джошуа переміг Руїса одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, що Денис Берінчик поступився у бою за пояс WBO International

Теги: бокс Енді Руїс

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