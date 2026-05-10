Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи через проблеми з візами

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи через проблеми з візами
Скандальний олімпійський чемпіон з тхеквондо росіянин Ларін увійшов до заявки континентальної першості

Чемпіонат Європи з тхеквондо відбудеться 11-14 травня 2026 року в Мюнхені (Німеччина)

Збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи, який відбудеться 11-14 травня 2026 року в Мюнхені (Німеччина), через проблеми з візами. Про це повідомляє «Главком».

На одному з російських пропагандистських ресурсів з'явилася інформація, що у всієї збірної Росії з тхеквондо «паспорти зависли в посольстві Німеччини, куди вони були передані для оформлення віз».

«Вчора (8 травня – «Главком») до останньої хвилини робочого часу намагалися отримати паспорти, були в очікуванні, співробітник працював над цим питанням, але посольство затримало наші документи.

Відповідно немає паспортів, немає віз, команда не вилетіла тим рейсом, яким планувала. Ситуація дуже неприємна, на жаль, не вперше російське тхеквондо стикається з подібними складнощами. Але можу сказати, що були вжиті всі необхідні дії для того, щоб мінімізувати ризики, щоб такого не сталося. Наскільки знаю, із січня проводилася робота у цьому напрямі. Тобто заздалегідь, за 5 місяців до Чемпіонату Європи, але, на жаль, якщо початковий настрій посольства був у тому, щоб або відмовити, або просто не видати паспорта, то вже було важко вплинути на це.

Зараз говорити про відмову у видачі віз передчасно, тому що є невелика ймовірність, що в паспортах візи проставлені, але їх навмисно не видали до часу вильоту. Що це означає? Це означає, що подальша доля цих паспортів є непередбачуваною.
Найближчий робочий день у понеділок, можливо, тоді і буде ще інформація», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, скандальний олімпійський чемпіон з тхеквондо росіянин Владислав Ларін увійшов до заявки континентальної першості

Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владислав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.

Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.

Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024.

Теги: тхеквондо росія візи спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Польська контррозвідка зазначає, що Кремль використовує проти Заходу методи, які були відпрацьовані в Україні
Польща розкрила масштабну диверсійну мережу РФ та Білорусі
Вчора, 12:06
Очільник країни-агресора Путін
Путін вийшов з переговорів. Що це означає?
8 травня, 08:57
Виробництво дронів «шахед» на заводі в особливій економічній зоні «Алабуга», Татарстан
Британія ввела санкції проти вербувальників «Алабуги», де збирають «шахеди»
5 травня, 15:56
Зеленський: Зафіксували оновлений рівень російських експортних втрат від українських далекобійних санкцій
Зеленський розповів про результати дальніх атак по РФ
29 квiтня, 13:56
Партія Радева може забезпечити собі одноосібну більшість у парламенті
Проросійський експрезидент Болгарії прокоментував свою перемогу на виборах
20 квiтня, 11:27
25 грудня 2024 року у Казахстані розбився пасажирський літак, який прямував з Баку до Грозного
Авіакатастрофа літака AZAL: Азербайджан і РФ узгодили виплати жертвам
15 квiтня, 16:30
Поразка в останньому турі кваліфікації не завадила Україні вийти на Євро-2026
Жіноча збірна України з гандболу пробилася на Євро-2026
13 квiтня, 11:06
Чому заклики до поступок небезпечні
Чому розмови про поступки ведуть до катастрофи
11 квiтня, 21:21
Співачка-путіністка цинічно зазначила, що ці пісні люди мають чути лише від тих, хто «не називав їх холопами та рабами»
Скандально відома співачка-путіністка вимагає передати їй пісні Пугачової
11 квiтня, 10:13

Новини

Фанати безглуздо зірвали чемпіонство гранда з Європи атакою на суперника
Фанати безглуздо зірвали чемпіонство гранда з Європи атакою на суперника
Збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи через проблеми з візами
Збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи через проблеми з візами
«Ліверпуль» контактував із «Реалом» щодо колишнього тренера – ЗМІ
«Ліверпуль» контактував із «Реалом» щодо колишнього тренера – ЗМІ
«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги
«Шахтар» розгромив «Полтаву» та завоював титул Прем'єр-ліги
«Шахтар» достроково став чемпіоном України
«Шахтар» достроково став чемпіоном України
ПСЖ сподівається на повернення зірки команди до фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ сподівається на повернення зірки команди до фіналу Ліги чемпіонів

Новини

День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Сьогодні, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Сьогодні, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
8 травня, 11:32

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua