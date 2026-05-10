Збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи через проблеми з візами

Чемпіонат Європи з тхеквондо відбудеться 11-14 травня 2026 року в Мюнхені (Німеччина)

Збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи, який відбудеться 11-14 травня 2026 року в Мюнхені (Німеччина), через проблеми з візами. Про це повідомляє «Главком».

На одному з російських пропагандистських ресурсів з'явилася інформація, що у всієї збірної Росії з тхеквондо «паспорти зависли в посольстві Німеччини, куди вони були передані для оформлення віз».

«Вчора (8 травня – «Главком») до останньої хвилини робочого часу намагалися отримати паспорти, були в очікуванні, співробітник працював над цим питанням, але посольство затримало наші документи.

Відповідно немає паспортів, немає віз, команда не вилетіла тим рейсом, яким планувала. Ситуація дуже неприємна, на жаль, не вперше російське тхеквондо стикається з подібними складнощами. Але можу сказати, що були вжиті всі необхідні дії для того, щоб мінімізувати ризики, щоб такого не сталося. Наскільки знаю, із січня проводилася робота у цьому напрямі. Тобто заздалегідь, за 5 місяців до Чемпіонату Європи, але, на жаль, якщо початковий настрій посольства був у тому, щоб або відмовити, або просто не видати паспорта, то вже було важко вплинути на це.

Зараз говорити про відмову у видачі віз передчасно, тому що є невелика ймовірність, що в паспортах візи проставлені, але їх навмисно не видали до часу вильоту. Що це означає? Це означає, що подальша доля цих паспортів є непередбачуваною.

Найближчий робочий день у понеділок, можливо, тоді і буде ще інформація», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, скандальний олімпійський чемпіон з тхеквондо росіянин Владислав Ларін увійшов до заявки континентальної першості.

Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владислав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.

Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.

Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024.