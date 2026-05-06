Паралімпійський комітет повідомив про хід справи щодо атлетів, які відвернулися убік, коли лунав гімн РФ

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) повідомив «Главкому» про хід справи щодо німецьких атлетів, які під час звучання російського гімну на Паралімпіаді відвернулися убік та не знімали шапки.

Під час церемонії нагородження призерів Паралімпіади Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн демонстративно відвернулися убік від російського прапора і не зняли головні убори, коли лунав гімн Росії.

Раніше директор зі зв'язків із громадськістю МПК Крейг Спенс відповідав «Главкому», що МПК надіслав листа до національного паралімпійського комітету Німеччини з проханням щодо роз'яснення ситуації.

Тож ми поцікавилися в МПК знову, чи є вже рішення щодо вчинку німецьких атлетів.

«Справа триває», – відповів «Главкому» Спенс.

Нагадаємо, німецька лижниця Лінн Кацмайєр та її гайд Флоріан Бауманн відмовилися робити спільне селфі з росіянкою Анастасією Багіян, яка стала переможницею спринту на Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо

Під час звучання російського гімну, німці відвернулися убік та не знімали шапки. На загальному фото Кацмайєр і Бауманн демонстративно трималися на відстані від Багіян та гайда Сергія Синякіна, а також не стали робити спільне селфі з росіянами.

«По-людськи я дуже рада за цих людей. Може, це дуже милі люди, з якими ми могли б навіть потоваришувати. Але це просто політично неприйнятно. Це відчувається дивно та неправильно», – заявила Кацмайєр в інтерв'ю ARD.

Флоріан Бауманн також засудив рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо допуску росіян до змагань з власним прапором та гімном.

«Чотири роки тому в Пекіні ми мали чудовий контакт з українцями. Ми хотіли висловити їм солідарність. Не йдеться про російських спортсменів. Для багатьох із них зараз теж дуже складно. Але рішення Міжнародного паралімпійського комітету, що Росія тут може виступати під власним прапором, із власним гімном, тоді як тут присутні й українці, я вважаю просто неправильним», – цитує Бауманна ZDF.

