Сенсаційна розв'язка. Визначився переможець молодіжного чемпіонату світу з хокею

Збірна Швеції перемогла команду Чехії з рахунком 4:2 у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє «Главком».

Змагання проходили у Сент-Полі (штат Міннесота, США).

Справжньою сенсацією турніру став фінал, в якому зіграли дві європейські збірні – Швеція та Чехія.

Шайби у матчі закинули Каспер Юствора-Карлссон (15-та хвилина), Віктор Еклунд (30), Саша Бумедьєнн (44) та Івар Стенберг (60). У чехів відзначилися Адам Іржичек та Матей Кубеса (60).

У матчі за бронзові медалі збірна Канади перемогла команду Фінляндії з рахунком 6:3. Канадці втретє поспіль не змогли вийти у фінал. Переможець двох попередніх молодіжних чемпіонатів світу збірна США поступилася фінам (3:4 ОТ) у 1/4 фіналу.

Найціннішим гравцем турніру обрали 18-річного чеського форварда Войтеха Чихара, він став найкращим бомбардиром команди, набравши 12 очок (4 шайби + 8 передач). Найкращим голкіпером став швед Лав Харенстам, найкращим захисником – чех Адам Іржичек, найкращим форвардом – швед Антон Фронделл. Найкращим бомбардиром турніру став канадець Майкл Хейдж, який набрав 15 очок (2 шайби + 13 передач).

