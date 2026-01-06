Головна Спорт Новини
Сенсаційна розв'язка. Визначився переможець молодіжного чемпіонату світу з хокею

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Сенсаційна розв'язка. Визначився переможець молодіжного чемпіонату світу з хокею
Швеція у фіналі здолала Чехію
фото: AP

Справжньою сенсацією турніру став фінал, в якому зіграли дві європейські збірні

Збірна Швеції перемогла команду Чехії з рахунком 4:2 у фіналі молодіжного чемпіонату світу з хокею. Про це повідомляє «Главком».

Змагання проходили у Сент-Полі (штат Міннесота, США).

Справжньою сенсацією турніру став фінал, в якому зіграли дві європейські збірні – Швеція та Чехія.

Шайби у матчі закинули Каспер Юствора-Карлссон (15-та хвилина), Віктор Еклунд (30), Саша Бумедьєнн (44) та Івар Стенберг (60). У чехів відзначилися Адам Іржичек та Матей Кубеса (60).

У матчі за бронзові медалі збірна Канади перемогла команду Фінляндії з рахунком 6:3. Канадці втретє поспіль не змогли вийти у фінал. Переможець двох попередніх молодіжних чемпіонатів світу збірна США поступилася фінам (3:4 ОТ) у 1/4 фіналу.

Найціннішим гравцем турніру обрали 18-річного чеського форварда Войтеха Чихара, він став найкращим бомбардиром команди, набравши 12 очок (4 шайби + 8 передач). Найкращим голкіпером став швед Лав Харенстам, найкращим захисником – чех Адам Іржичек, найкращим форвардом – швед Антон Фронделл. Найкращим бомбардиром турніру став канадець Майкл Хейдж, який набрав 15 очок (2 шайби + 13 передач).

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

