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Стефанчук вручив тенісний кубок міністру культури часів Януковича

Надія Карбунар
glavcom.ua
Стефанчук вручив тенісний кубок міністру культури часів Януковича
Кулиняк був фігурантом низки корупційних скандалів
фото з відкритих джерел

Благодійний тенісний турнір зорганізував Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив кубок на благодійному тенісному турнірі парламенту міністру культури часів Віктора Януковича Михайлові Кулиняку. Про це сам Кулиняк написав на своїй сторінці у Facebook, проте згодом видалив допис. Але скриншот зберігся на низці телеграм-каналів, зокрема, у журналіста Михайла Ткача.

«Дякую Комітету Верховної Ради за запрошення взяти участь у тенісному турнірі на кубок парламенту і особисто Андрію Кожемякіну. Почесно отримати нагороду з рук голови Верховної Ради! Разом до перемоги», – написав Кулиняк.

Стефанчук вручив тенісний кубок міністру культури часів Януковича фото 1

Раніше на сайті Верховної Ради з’явився анонс благодійного тенісного турніру. «Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту проводить ХІV благодійний тенісний турнір серед народних депутатів України усіх скликань на Кубок Верховної Ради України. Мета заходу – популяризація тенісу серед народних депутатів України та збір коштів на підтримку Збройних Сил України», – ішлося в анонсі.

Захід був запланований на 17 червня. На сайті парламенту немає повідомлень про результати турніру.

Михайло Кулиняк сьогодні є головою ГО «Українське товариство охорони пам'яток історії та культури» (УТОПІК). Експертна рада з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму Міністерства культури та інформаційної політики в березні зверталась до правоохоронців з вимогою не допустити рейдерського захоплення УТОПІК.

«Так, від 26 січня 2023 року з‘явилося повідомлення про реєстрацію нового керівника УТОПІК, колишнього міністра культури України часів Азарова-Януковича – Михайла Кулиняка. Окрім нього, в керівництві однієї із найважливіших громадських інституцій у сфері культури значаться й інші політики та посадовці, що були прямо пов’язані з діяльністю нині заборонених проросійських партій Медведчука та Януковича», – ішлося в повідомленні пресслужби Мінкультури.

Нагадаємо, Кулиняк був фігурантом низки корупційних скандалів щодо неправомірних кадрових рішень, зловживань владою і на посаді міністра, і на посаді керівника Національного палацу мистецтв «Україна».

У 2021 році Кулиняк брав участь у конкурсі на посаду директора Мистецького арсеналу, проте не пройшов голосування.

Раніше низка народних депутатів України підписали заяву про відкликання Руслана Стефанчука з посади Голови Верховної Ради. Причиною стало його спільне скандальне фото із ексрегіоналом та колишнім главою ЦВК Сергієм Ківаловим.

Як повідомлялося, поки в Україні йде війна, екснардеп Сергій Ківалов перебуває в Дубаї. Додамо, що Ківалов залишив «Партію регіонів» у липні 2014 року, після краху режиму Януковича.

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Теги: Україна Facebook Руслан Стефанчук запрошення

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