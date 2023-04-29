Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Український триатлоніст Воронцов став призером Кубка Америки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Український триатлоніст Воронцов став призером Кубка Америки
Віталій Воронцов фінішував другим, його загальний час – 54:11
фото: Віталій Воронцов / Instagram

Подіум із українським атлетом розділили представники країни-господарки змагань

Член збірної України з триатлону Віталій Воронцов фінішував другим на змаганнях, які відбулися в Еквадорі. Про це повідомляє Telegram-канал Base of Ukrainian sports.

«Український триатлоніст – серед призерів Кубка Америки. На змаганнях, які відбулися в Еквадорі, другим фінішував Віталій Воронцов. Його загальний час – 54:11», – йдеться в повідомленні.

Подіум із українським атлетом розділили представники країни-господарки змагань.

У жіночих змаганнях брала участь Марина Кирик, яка стала сьомою.

Нагадаємо, у березні Віталій Воронцов став срібним призером клубного чемпіонату Іспанії з дуатлону.

А у 2021 році українець Віталій Воронцов після успіху на етапі Гран-прі Франції, де він посів друге місце в дуатлоні, переїхав до Ташкента. Там він взяв участь у Кубку Азії Elite Man з триатлону та зумів вибороти бронзову нагороду.

Теги: триатлон Віталій Воронцов спорт

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український триатлоніст Воронцов став срібним призером клубного чемпіонату Іспанії з дуатлону
Український триатлоніст Воронцов став срібним призером клубного чемпіонату Іспанії з дуатлону
17 березня, 09:34
Марина Кирик і Віталій Воронцов провели одні з найкращих стартів у сезоні
Український триатлоніст виграв «бронзу» на Кубку Азії
11 жовтня, 2021, 17:34
Човен надто близько підійшов до спортсменів
Старт триатлону на Олімпіаді ледве не завершився трагедією
26 липня, 2021, 12:13

Новини

Український триатлоніст Воронцов став призером Кубка Америки
Український триатлоніст Воронцов став призером Кубка Америки
В Україні відмовилися транслювати бій Ломаченка: деталі
В Україні відмовилися транслювати бій Ломаченка: деталі
Участь росіян і білорусів у Олімпіаді: президент ПАРЄ виступив із заявою
Участь росіян і білорусів у Олімпіаді: президент ПАРЄ виступив із заявою
Польська авіакомпанія не пустила в літак російську тенісистку
Польська авіакомпанія не пустила в літак російську тенісистку
Заборона змагатися з росіянами. Спливли нові деталі навколо наказу Мінспорту (фото)
Заборона змагатися з росіянами. Спливли нові деталі навколо наказу Мінспорту (фото)
Футбольна збірна України продовжить відбір на Євро-2024 попри участь Білорусі
Футбольна збірна України продовжить відбір на Євро-2024 попри участь Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Світова преса про український контрнаступ: Зеленський стоїть перед складним вибором
24K
Яким буде тариф на електроенергію з 1 травня: Кабмін ухвалив рішення
5856
Світові діячі культури написали листа Путіну: про що йдеться
5042
Ліквідація наслідків удару по Умані: ситуація станом на ранок 29 квітня (фото)
3804
ЗСУ з Himars знищили розташування російських офіцерів (відео)
3689
ООН визнала, що провалила «порятунок світу». Гутерріш зробив гучну заяву

Новини

Передані Данією САУ Caesar вже на бойовому чергуванні – Резніков
Сьогодні, 07:54
Окупанти за добу здійснили майже 50 атак в гарячих точках Донеччини - Генштаб
Сьогодні, 06:34
У США тиснуть на Байдена в питанні передачі Україні F-16, – ЗМІ
Сьогодні, 06:11
У бою за Бахмут загинув дзюдоїст Віталій Паращук
Сьогодні, 03:33
Написи на ракетах Himars. Фото дня
Сьогодні, 02:29
Констрнаступ ЗСУ: військові проходять навчання для форсування Дніпра – Bild (фото)
Сьогодні, 00:54

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту