Український триатлоніст Воронцов став призером Кубка Америки

Подіум із українським атлетом розділили представники країни-господарки змагань

Член збірної України з триатлону Віталій Воронцов фінішував другим на змаганнях, які відбулися в Еквадорі. Про це повідомляє Telegram-канал Base of Ukrainian sports.

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«Український триатлоніст – серед призерів Кубка Америки. На змаганнях, які відбулися в Еквадорі, другим фінішував Віталій Воронцов. Його загальний час – 54:11», – йдеться в повідомленні.

Подіум із українським атлетом розділили представники країни-господарки змагань.

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У жіночих змаганнях брала участь Марина Кирик, яка стала сьомою.

Нагадаємо, у березні Віталій Воронцов став срібним призером клубного чемпіонату Іспанії з дуатлону.

А у 2021 році українець Віталій Воронцов після успіху на етапі Гран-прі Франції, де він посів друге місце в дуатлоні, переїхав до Ташкента. Там він взяв участь у Кубку Азії Elite Man з триатлону та зумів вибороти бронзову нагороду.