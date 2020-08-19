Український атлет Михайло Кохан побив особистий рекорд і став призером Меморіалу в Угорщині

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В угорському Секешфегерварі сьогодні, 18 серпня, відбувся легкоатлетичний 10-й Меморіал Іштвана Дюлая. Найяскравіше поміж п’яти українців на ньому виступив 19-річний метальник молота Михайло Кохан, котрий встановив особистий рекорд і посів третє місце.

Михайло у заключній, шостій спробі запустив снаряд на 77,78 метра, що краще за його найліпший у кар’єрі результат на 16 сантиметрів. Переможець, поляк Войцех Новіцкі та володар срібла, угорець Бенче Галаш, випередили Кохана зовсім на небагато – на 29 і 22 сантиметри відповідно.

Нагадаємо, що Михайло Кохан – чемпіон світу-2017 серед юнаків, чемпіон юнацької Олімпіади-2018, чемпіон Європи серед юнаків і юніорів. На торішньому дорослому чемпіонаті світу в Досі (Катар) юний українець став п’ятим.

Другою в Угорщині стала ще одна українка, срібна призерка чемпіонату світу Марина Бех-Романчук. Вона у своїй найкращій спробі стрибнула в довжину на 6,76 м і в підсумку програла лише сантиметр переможниці, білорусці Настасьї Мирончик-Івановій.

Також друге місце з бігу на 400 метрів посіла бронзова призерка Олімпіади-2012 в естафеті Анна Рижикова. Дніпрянка в Секешфегерварі здолала дистанцію за 55,86 секунди і поступилася лише Фемке Бол із Нідерландів, яка перемогла з результатом 54,67 сек.

Четвертою у жіночому метанні молота стала фіналістка торішнього чемпіонату світу Ірина Климець. Менше тижня назад волинянка перемогла на домашньому командному чемпіонаті України з особистим рекордом – 73,01 м. В Секешвегерварі то було б срібло, однак на цей раз Ірина в своїй найкращій спробі показала результат 68,75 і відстала від третього місця, яке посіла білоруска Ганна Малищик, 1,84 м. Перемогла у цій дисципліні француженка Александра Таверньє – 73,09 м.