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    Український боксер Буценко ґарантував собі медаль Європейських ігор-2019

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    Микола Буценко втретє підійметься на європейський п'єдестал - Український боксер Буценко ґарантував собі медаль Європейських ігор-2019
    Микола Буценко втретє підійметься на європейський п'єдестал
    Федерація боксу України

    У чвертьфіналі Микола побив білоруса

    Вже другий український боксер ґарантував собі медаль Європейських ігор-2019, які сягнула екватора в Мінську (Білорусь).

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    Слідом за чинним чемпіоном світу і Європи Олександром Хижняком (вагова категорія до 75 кг) у півфінал вийшов одесит Микола Буценко (до 56 кг), який вчора, 25 червня, відсвяткував 28-річчя.

    У чвертьфінальному бою Буценко з великою перевагою переміг білоруса Миколу Шаха. За підсумками бою перевагу українцеві віддали усі п’ять суддів.

    За вихід у фінал Буценко, який був бронзовим призером чемпіонату світу-2013 і двічі вигравав срібло європейських першостей, побореться з німцем Шафарою Раманом.

    В іншому півфіналі цієї вагової категорії зустрінуться британець Петер Макґрейл та ірландець Курт Волкер.

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    бокс Європейські ігри Микола Буценко Микола Шах
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