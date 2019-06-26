Український боксер Буценко ґарантував собі медаль Європейських ігор-2019



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Микола Буценко втретє підійметься на європейський п'єдестал Федерація боксу України

У чвертьфіналі Микола побив білоруса

Вже другий український боксер ґарантував собі медаль Європейських ігор-2019, які сягнула екватора в Мінську (Білорусь).

Слідом за чинним чемпіоном світу і Європи Олександром Хижняком (вагова категорія до 75 кг) у півфінал вийшов одесит Микола Буценко (до 56 кг), який вчора, 25 червня, відсвяткував 28-річчя.

У чвертьфінальному бою Буценко з великою перевагою переміг білоруса Миколу Шаха. За підсумками бою перевагу українцеві віддали усі п’ять суддів.

За вихід у фінал Буценко, який був бронзовим призером чемпіонату світу-2013 і двічі вигравав срібло європейських першостей, побореться з німцем Шафарою Раманом.

В іншому півфіналі цієї вагової категорії зустрінуться британець Петер Макґрейл та ірландець Курт Волкер.