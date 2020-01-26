  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець корейського походження програв у бою за звання офіційного претендента пояс чемпіона

    • Розсилка
    Стівен Фултон побив Арнольда Хеґая - Українець корейського походження програв у бою за звання офіційного претендента пояс чемпіона
    Стівен Фултон побив Арнольда Хеґая
    BoxingScene

    Арнольд Хеґай зазнав першої поразки в професійній кар’єрі

    27-річний український боєць найлегшої ваги, одесит Арнольд Хеґай (16-1-1, 10 КО) не зміг стати обов’язковим претендентом на пояс чемпіона світу за версією WBO.

    Щойно в Брукліні (США) Арнольд програв за очками в 12-раундовому поєдинку непереможному американцеві Стівенові Фултону (18-0, 8 КО).

    Взагалі, бій склався так, що Хеґай впродовж усіх 12-ти раундів не віддавав центру рингу, змушуючи суперника відбиватися, бігаючи вздовж канатів. Проте відправити опонента в нокдаун українцеві не вдалося, оскільки наступав він надто прямолінійно. Фултон діяв холоднокровніше й раціональніше. Він був влучнішим і заслужено переміг. Хоча в 11-му раунді Арнольд мав шанси відправити опонента на канвас.

    116:112, 117:111, 117:111 – усі три судді віддали перевагу американцеві.

    Додамо, що чемпіоном світу за версією WBO в найлегшій вазі є мексиканець Емануель Наваррете. Тепер йому треба захистити це звання у бою з Фултоном.

     Читайте також: Усі великі бої українців у 2020 році. Календар
    бокс Арнольд Хеґай Стівен Фултон Емануель Наваррете
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ