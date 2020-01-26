Українець корейського походження програв у бою за звання офіційного претендента пояс чемпіона



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Стівен Фултон побив Арнольда Хеґая BoxingScene

Арнольд Хеґай зазнав першої поразки в професійній кар’єрі

27-річний український боєць найлегшої ваги, одесит Арнольд Хеґай (16-1-1, 10 КО) не зміг стати обов’язковим претендентом на пояс чемпіона світу за версією WBO.

Щойно в Брукліні (США) Арнольд програв за очками в 12-раундовому поєдинку непереможному американцеві Стівенові Фултону (18-0, 8 КО).

Взагалі, бій склався так, що Хеґай впродовж усіх 12-ти раундів не віддавав центру рингу, змушуючи суперника відбиватися, бігаючи вздовж канатів. Проте відправити опонента в нокдаун українцеві не вдалося, оскільки наступав він надто прямолінійно. Фултон діяв холоднокровніше й раціональніше. Він був влучнішим і заслужено переміг. Хоча в 11-му раунді Арнольд мав шанси відправити опонента на канвас.

116:112, 117:111, 117:111 – усі три судді віддали перевагу американцеві.

Додамо, що чемпіоном світу за версією WBO в найлегшій вазі є мексиканець Емануель Наваррете. Тепер йому треба захистити це звання у бою з Фултоном.