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    Непереможний український боєць отримав 18-го суперника на профі-рингу

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    Тарас Шелестюк зголоднів за боями - Непереможний український боєць отримав 18-го суперника на профі-рингу
    Тарас Шелестюк зголоднів за боями
    Факти

    Тарас Шелестюк останнім часом б’ється не надто часто

    Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк проведе наступний бій у січні проти суперника з Мексики.

    Бій відбудеться 31 січня на арені Hirsch Memorial Coliseum в Шрівпорті, штат Луїзіана (США), повідомляє BoxingScene. Вечір боксу отримав назву ShoBox: The New Generation.

    Суперником Шелестюка стане мексиканець Алехандро Давіла, в активі якого 19 перемог при двох нічиїх і одній поразці.

    34-річний Шелестюк провів 17 боїв на професійному ринзі та всі виграв (10 - нокаутом).

    Попередній поєдинок українець провів 9 березня, коли одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Мартіна Мартінеса.

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    бокс Тарас Шелестюк Алехандро Давіла
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