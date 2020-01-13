Непереможний український боєць отримав 18-го суперника на профі-рингу
Тарас Шелестюк зголоднів за боями
Факти
Тарас Шелестюк останнім часом б’ється не надто часто
Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк проведе наступний бій у січні проти суперника з Мексики.
Бій відбудеться 31 січня на арені Hirsch Memorial Coliseum в Шрівпорті, штат Луїзіана (США), повідомляє BoxingScene. Вечір боксу отримав назву ShoBox: The New Generation.
Суперником Шелестюка стане мексиканець Алехандро Давіла, в активі якого 19 перемог при двох нічиїх і одній поразці.
34-річний Шелестюк провів 17 боїв на професійному ринзі та всі виграв (10 - нокаутом).
Попередній поєдинок українець провів 9 березня, коли одноголосним рішенням суддів переміг мексиканця Мартіна Мартінеса.