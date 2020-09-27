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    Український дует став призером турніру з фігурного катання в Німеччині

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    Виконння програми українським дуетом фігурного катання - Український дует став призером турніру з фігурного катання в Німеччині
    Виконння програми українським дуетом фігурного катання
    Федерація фігурного катання України

    Попова та Бєліков прославили Україну на території Німеччини

    Українські танцюристи Дарина Попова і Володимир Бєліков стали бронзовими призерами традиційного міжнародного турніру «Nebelhorn Trophy», який завершився в німецькому Оберстдорфі.

    Після виконання ритмічного танцю учні Галини Чурилової посідали друге місце, а в довільній програмі показали третій результат, набравши 87,05 балів (46,39 за техніку та 40,66 за компоненти). За підсумками двох виступів вони отримали 148,60 балів.

    Дар’я Попова/Володимир Бєліков отримали четверті рівні за чудово виконані твізли та оригінальну підтримку, але їм все ж не вдалося уникнути помарок. Саме за рахунок технічної оцінки наших спортсменів обійшов дует з Великої Британії Саша Фіар/Джордж Уодделл, який компонентами поступився українцям.

    Переможцями турніру стали танцюристи з Чехії Наталі Ташлерова та Філіп Ташлер, які були першими також у ритмічному танці. Загальний результат чеського дуету – 163,62. Друге призове місце у Саші Фіар/Джорджа Водделла – 151,43.

    Варто відзначити, що турнір Nebelhorn Trophy став першим міжнародним стартом у сезоні 2020/2021. Змагання відбувалися без глядачів.

    Додамо, міжнародний дебют на дорослому рівні Попової і Белікова відбувся в листопаді 2017 року на змаганні «Open Cup» в Ризі. Вони завоювали срібло на цьому заході, поступившись лише танцюальній парі з Німеччини - Катаріні Мюллер та Тима Діка.

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    Джерело: Українська федерація фігурного катання на ковзанах

    фігурне катання Дарина Попова Володимир Бєліков Галина Чурилова Наталі Ташлерова Філіп Ташлер
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