Український дует став призером турніру з фігурного катання в Німеччині



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Виконння програми українським дуетом фігурного катання Федерація фігурного катання України

Попова та Бєліков прославили Україну на території Німеччини

Українські танцюристи Дарина Попова і Володимир Бєліков стали бронзовими призерами традиційного міжнародного турніру «Nebelhorn Trophy», який завершився в німецькому Оберстдорфі.

Після виконання ритмічного танцю учні Галини Чурилової посідали друге місце, а в довільній програмі показали третій результат, набравши 87,05 балів (46,39 за техніку та 40,66 за компоненти). За підсумками двох виступів вони отримали 148,60 балів.

Дар’я Попова/Володимир Бєліков отримали четверті рівні за чудово виконані твізли та оригінальну підтримку, але їм все ж не вдалося уникнути помарок. Саме за рахунок технічної оцінки наших спортсменів обійшов дует з Великої Британії Саша Фіар/Джордж Уодделл, який компонентами поступився українцям.

Переможцями турніру стали танцюристи з Чехії Наталі Ташлерова та Філіп Ташлер, які були першими також у ритмічному танці. Загальний результат чеського дуету – 163,62. Друге призове місце у Саші Фіар/Джорджа Водделла – 151,43.

Варто відзначити, що турнір Nebelhorn Trophy став першим міжнародним стартом у сезоні 2020/2021. Змагання відбувалися без глядачів.

Додамо, міжнародний дебют на дорослому рівні Попової і Белікова відбувся в листопаді 2017 року на змаганні «Open Cup» в Ризі. Вони завоювали срібло на цьому заході, поступившись лише танцюальній парі з Німеччини - Катаріні Мюллер та Тима Діка.

Джерело: Українська федерація фігурного катання на ковзанах