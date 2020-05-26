Романтична фінська блондинка: ефектні фото юної фігуристки Еммі Пелтонен
В Instagram ця красуня користується особливою популярністю: її сторінка має більше 10 тисяч підписників
Еммі Пелтонен - 21-річна фінська фігуристка, що виступає в одиночному катанні, переможниця FBMA Trophy, триразова чемпіонка Фінляндії (2017, 2018, 2020 роки), срібний призер чемпіонату Фінляндії, віце-чемпіонка Фінляндії серед юніорів, представляла збірну країни на зимових Олімпійських іграх 2018 року.
Варто зазначити, що в Instagram ця красуня користується особливою популярністю: її сторінка має більше 12 тисяч підписників.