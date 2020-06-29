«У 14 років мене просили показати «секс» і пристрасть», - російська фігуристка розповіла, як над нею знущалися



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Фігурне катання залишило в свідомості Бетіни Попової неприємний слід Фото - Instagram Бетіни Попової

Бетіна Попова каже, що той досвід вплинув на її ставлення до чоловіків

Чемпіонка Універсіади-2019, 23-річна російська фігуристка Бетіна Попова, яка виступала в танцях на льоду з Сєрґєєм Мозговим і вже завершила кар’єру, розповіла, які враження залишилися у неї від фігурного катання.

«В одному зі своїх інтерв'ю я сказала, що фігурне катання навчило мене розуміти чоловіків. Це дійсно так. Але дивна річ... Мене, 12-річну дівчинку, ставлять у пару з дорослішим хлопцем. З 12 років я терплю знущання партнера наді мною, слухаю від всіх, що у нього перехідний вік і просто потрібно потерпіти. У 14 років мене просять показати в танці «секс», «пристрасть» і ставлення до цього хлопчика. Поняття не маючи, що це таке, методом проб і помилок я шукаю те, що від мене хочуть.

Потім ми стаємо старшими. Наші взаємини теж розвиваються, стають все складнішими і неоднозначними. Від всіх навколо я продовжую чути, що потрібно терпіти, тому що це вік такий. Намагаючись зберігати комфортні умови в парі, я стаю для партнера і другом, і колегою, і компаньйоном, і нянькою, і водієм, і лікарем, і ким тільки завгодно.

З боку я знову чую: партнерів треба берегти, адже їх так мало, за них потрібно боротися, треба терпіти. І до певного віку я розумію, що для мене не проблема знайти спільну мову з будь-яким чоловіком. Для мене проблема бути поруч з ним жінкою. Закладене з 12-ти років перекручене поняття взаємин чоловіка і жінки не давало мені довгий час тверезо дивитися на стосунки.

Одного разу на фіналі Ґран-прі на шестихвилинній розминці ми впали з підтримки. Чекаючи нашого виходу на лід, весь тренерський склад скупчився навколо мого партнера, який вдарився стегном. Я ж, ударившись животом і діафрагмою, навіть не могла дихати, і сльози стояли в моїх очах. Але я не стала зовсім говорити про це, бо потрібно жаліти партнера, йому потрібніше, треба терпіти.

Якщо хворів мій партнер, він завжди мав можливість долікуватися. Коли хворіла я, я не дозволяла собі пропускати тренування, оскільки вже й так було багато пропущено. Я сильна, я можу потерпіти.

Утримувати партнера, постійно діяти на шкоду собі, працювати в постійному страху втрати (так як якщо ти щось робив не так, тобі відразу говорили – він знайде іншу партнерку) – весь цей досвід мені довелося довго викидати зі своєї голови», - написала спортсменка в своєму Instagram.

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