Український футбольний клуб другої ліги припиняє існування



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ФК «Калуш» - чергова жертва економічної кризи Фото із соцмереж

ФК «Калуш» виник на руїнах моршинської «Скали»

Друголіговий футбольний клуб «Калуш» припиняє своє існування. Точніше, вірогідність продовження існування клубу, за словами джерела в середині ФК, дорівнює 1%. Причина банальна – безгрошів’я.

Футболістів вже повідомили, що вони можуть шукати собі нові команди.

Ця новина обурила ультрас калуського клубу. «Нешановане керівництво! Спасибі вам за те, що протягом цього часу провели «масштабну» роботу в розвитку нашого клубу. Крім порожніх слів і обіцянок ми не побачили нічого», - написано на сторінці фанатів «Калуша» в Instagram.

Додамо, що професійний статус «Калуш» отримав після краху іншого західноукраїнського клубу – моршинської «Скали». Власне, ця команда на Івано-Франківщину й перебралася.