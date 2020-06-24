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    Український футбольний клуб другої ліги припиняє існування

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    ФК &laquo;Калуш&raquo; - чергова жертва економічної кризи - Український футбольний клуб другої ліги припиняє існування
    ФК «Калуш» - чергова жертва економічної кризи
    Фото із соцмереж

    ФК «Калуш» виник на руїнах моршинської «Скали»

    Друголіговий футбольний клуб «Калуш» припиняє своє існування. Точніше, вірогідність продовження існування клубу, за словами джерела в середині ФК, дорівнює 1%. Причина банальна – безгрошів’я.

    Футболістів вже повідомили, що вони можуть шукати собі нові команди.

    Ця новина обурила ультрас калуського клубу. «Нешановане керівництво! Спасибі вам за те, що протягом цього часу провели «масштабну» роботу в розвитку нашого клубу. Крім порожніх слів і обіцянок ми не побачили нічого», - написано на сторінці фанатів «Калуша» в Instagram.

    Додамо, що професійний статус «Калуш» отримав після краху іншого західноукраїнського клубу – моршинської «Скали». Власне, ця команда на Івано-Франківщину й перебралася.

     Читайте також: Футбольний клуб Прем’єр-ліги з Донецька збирається переїхати в Одесу і злитися з «Чорноморцем»
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ультрас ФК «Калуш» Друга ліга
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