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    Український гімнаст знявся з чемпіонату Італії через допуск до змагань росіянина

    Український гімнаст Ілля Ковтун представляє італійський клуб&nbsp;Palestra Ginnastica Ferrara - Український гімнаст знявся з чемпіонату Італії через допуск до змагань росіянина
    Український гімнаст Ілля Ковтун представляє італійський клуб Palestra Ginnastica Ferrara
    фото: Simone Ferraro Ph

    Українець не захотів змагатися на одному помості з російським спортсменом

    18-річний український гімнаст Ілля Ковтун мав узяти участь у фіналі клубного чемпіонату Італії в найвищій лізі А1, що відбудеться 21-22 травня в Неаполі. Проте гімнаст прийняв рішення відмовитися від змагань. Про повідомив клуб, який представляє українець, – Palestra Ginnastica Ferrara. Саме клуб у Феррарі впродовж понад місяця надавав місце для тренування чоловічій команді України.

    «Конфлікт між Росією та Україною, на жаль, також мав наслідки й у нашому чемпіонаті зі спортивної гімнастики серед чоловіків у Серії А, – повідомили в клубі. – Маленька проблема, порівняно з трагедією війни, смертями та руйнуваннями».

    Український гімнаст не захотів змагатися на одному помості з російським спортсменом, адже до змагань був допущений олімпійський чемпіон і триразовий чемпіон світу Артур Далалоян. Цю інформацію «Суспільне Спорт» підтвердила тренерка Іллі Ковтуна Ірина Надюк.

    Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Міжнародна федерація гімнастики (FIG) заборонила російським і білоруським гімнастам брати участь у міжнародних змаганнях під егідою FIG. Для організаторів решти турнірів ці правила мають рекомендаційний характер: вони можуть ухвалювати рішення щодо цього питання на свій розсуд.

    Клубний чемпіонат Італії проходить під патронатом Федерації гімнастики Італії, яка не виступила з чіткою позицією щодо заборони росіянам виступати зараз на клубному рівні. Так само не відмовилася від участі й команда Далалояна Romagna Team.

    Напередодні Ковтун уже виступив на клубних турнірах у Франції та Німеччині, але там російські гімнасти не були допущені до змагань.

    Через таку позицію Італії український гімнаст, який допоміг Palestra Ginnastica Ferrara вийти до ТОП-6, знявся з вирішальних змагань.

    «Усі зараз підтримують Україну та солідарні з нею, – сказала в коментарі «Суспільне Спорт» Надюк. – Ми прийняли рішення не брати участь у цих змаганнях. Ілля не вийде змагатись на одному помості з представником від Росії».

    Клуб українця все одно візьме участь у чемпіонаті, але «поважає рішення Іллі» та на знак солідарності не ставитиме йому заміну.

    Нагадаємо, російський гімнаст Іван Куляк дискваліфікований на рік за виступ на етапі Кубка світу в Досі з літерою Z на формі.

    Теги: росія окупанти спорт війна Італія Україна окупація #stoprussia
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    Український гімнаст знявся з чемпіонату Італії через допуск до змагань росіянина