Goalie: у 2019 році вийде фільм про легендарного хокейного воротаря з українським корінням



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На тілі Террі Савчука не було живого місця від рубців Rare Historical Photos

Історію про видатну кар'єру Тарру Савчука екранізували

У Youtube з'явився трейлер до фільму «Goalie» про легендарного канадського хокейного голкіпера Террі Савчука, зіркові роки кар'єри якого припали на 50-60-ті роки минулого сторіччя.

Українець за походженням Терренс (Тарас) Савчук, став займатися хокеєм після смерті старшого брата Майкла, який помер від хвороби серця, успадкувавши його старі воротарські щитки.

Goalie. Офіційний трейлер фільму

Не володіючи від природи міцним здоров'ям, Тарас в юнацькому віці пошкодив на тренуванні праву руку, яка після трьох перенесених операцій стала майже на 5 сантиметрів коротша за ліву. Але ця травма не завадила виборові кар'єри професійного хокеїста і стала першою в нескінченному списку переломів. Їх було близько 60-ти і купі з безліччю різних каліцтв.

Від прямого влучання шайби ліве око Террі після операції так і не відновився остаточно. У 23 роки йому діагностували артрит. Пізніше були прокол легені і переломи ребер в автомобільній аварії, порвані сухожилля руки. В молодості Савчук переніс екстрене видалення апендициту. У ході кар'єри в нього трапилося зміщення дисків хребта. Також лікарі діагностували у Террі мононуклеоз (гостре інфекційне захворювання крові, яке проявляється в збільшенні лімфатичних вузлів, що супроводжується лихоманкою і ангіною). Савчука мучило ураження нервової системи, безсоння і постійні головні болі. На його тілі було понад 600 швів і близько 400 шрамів, ураження нервів обох ніг, травма паху, патологічне посилення поперекового лордозу і грудного кіфозу, «кругла спина».

Але саме «завдяки» травм Савчук створив свій власний, унікальний стиль воротарської гри. Точніше сказати, що йому довелося це зробити. У той час більшість його колег за амплуа стояли у воротах, випроставшись на весь зріст. А Террі в стійці згинався в поясі майже під прямим кутом.

Річ у тім, що тільки після двох поспіль операцій на спині в 1966 році Савчук вперше за багато років зміг просто розігнутися і ходити, як здорові люди.

При цьому, Тарас зумів досягти приголомшливих результатів: протягом 21-го сезону провів 1 034 матчі, включаючи кубкові. Причому в трьох сезонах Террі брав участь у всіх зустрічах своєї команди. Здобув 447 перемог в регулярних чемпіонатах, зокрема рекордні 103 сухі, був визнаний найкращим голкіпером НХЛ в 1952, 1953, 1955 і разом з Бауєром в 1965 році, ставав володарем Кубка Стенлі 1952 1954 1955, 1967 років.

Його рекорд - 103 сухі гри протримався 39 років, поки в 2009-му році його не побив канадець Мартін Бродер.

Помер Савчук 31 травня 1970 року від травм, отриманих під час бійки з одноклубником через сварку в барі у 40-річному віці.

Зауважимо, що раніше тизер до стрічки під робочою назвою «UKE» презентували молоді, але вже відомі документалісти Володимир Мула та Микола Васильков. Аналогів фільму в Україні ще не було. Автори об'їздили США і Канаду, зустрічалися з найзнаменитішими канадськими й американськими хокеїстами українського походження калібру Вейна Ґрецкі і Джонні Буцика. Процес створення фільму перебуває у завершальній фазі.