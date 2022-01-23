Український кіберспортсмен став рекордсменом світу

Олександр s1mple Костильов разом з командою NAVI виграв вісім турнірів

Український кіберспортсмен з NAVI Олександр s1mple Костильов посів перше місце в топі гравців у 2021 році за версією видання HLTV. Разом із командою він виграв 8 турнірів та побив рекорд за кількістю звань MVP («Найкорисніший гравець») за один рік.

Перемоги NAVI у 2021 році

BLAST Premier: Global Final

DreamHack Masters Spring

StarLadder CIS RMR

IEM Cologne

ESL Pro League S14

PGL Major

BLAST Premier: Fall Finals

BLAST Premier: World Final

Попередній належав Миколі dev1ce Рідтцу, який у 2018 році став найкориснішим гравцем 7 разів.

Раніше стало відомо, скільки заробляють українські кіберспортсмени.