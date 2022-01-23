Український кіберспортсмен став рекордсменом світу
Олександр s1mple Костильов разом з командою NAVI виграв вісім турнірів
Український кіберспортсмен з NAVI Олександр s1mple Костильов посів перше місце в топі гравців у 2021 році за версією видання HLTV. Разом із командою він виграв 8 турнірів та побив рекорд за кількістю звань MVP («Найкорисніший гравець») за один рік.
Перемоги NAVI у 2021 році
BLAST Premier: Global Final
DreamHack Masters Spring
StarLadder CIS RMR
IEM Cologne
ESL Pro League S14
PGL Major
BLAST Premier: Fall Finals
BLAST Premier: World Final
Попередній належав Миколі dev1ce Рідтцу, який у 2018 році став найкориснішим гравцем 7 разів.
Раніше стало відомо, скільки заробляють українські кіберспортсмени.
Читайте також: