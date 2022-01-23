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    Український кіберспортсмен став рекордсменом світу

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    Олександр Костильов став найкращим кіберспортсменом 2021 року - Український кіберспортсмен став рекордсменом світу
    Олександр Костильов став найкращим кіберспортсменом 2021 року
    фото з відкритих джерел

    Олександр s1mple Костильов разом з командою NAVI виграв вісім турнірів

    Український кіберспортсмен з NAVI Олександр s1mple Костильов посів перше місце в топі гравців у 2021 році за версією видання HLTV. Разом із командою він виграв 8 турнірів та побив рекорд за кількістю звань MVP («Найкорисніший гравець») за один рік.

    Перемоги NAVI у 2021 році

    BLAST Premier: Global Final

    DreamHack Masters Spring

    StarLadder CIS RMR

    IEM Cologne

    ESL Pro League S14

    PGL Major

    BLAST Premier: Fall Finals

    BLAST Premier: World Final

    Попередній належав Миколі dev1ce Рідтцу, який у 2018 році став найкориснішим гравцем 7 разів.

    Раніше стало відомо, скільки заробляють українські кіберспортсмени.

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    Теги: кіберспорт
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    Український кіберспортсмен став рекордсменом світу