Український плавець виграв третє «золото» Паралімпіади в Токіо

Максим Кріпак виплив з чотирьох хвилин на 400-метрівці вільним стилем

Плавець Максим Кріпак виграв п’яту медаль Паралімпіаду в Токіо і третю – найвищого гатунку. Цього разу він став найсильнішим на дистанції 400 метрів вільним стилем. Його результат – 3:59.62 хвилини. Найближчий суперник, Бас Таккен з Нідерландів, поступився українцю майже трьома секундами.

Раніше Кріпак здобув «золото» на 100-метрівці вільним стилем та батерфляєм, «срібло» – на 50-метрівці вільним стилем і бронзову нагороду в чоловічій естафеті.

Крипак розпочав заплив лідером і першу половину дистанції пройшов на першому місці. За ним - нідерландець Таккен та австралієць Галлахер.

Медаль Максима стала четвертою для України у восьмий змагальний день. Перед цим українці виграли нагороди у кульовій стрільбі та настільному тенісі.

Раніше американка українського походження виграла зимові і літні Паралімпійські ігри.