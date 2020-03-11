Український скелелаз виграв престижні змагання в Німеччині



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Сергій Топішко - один із найдосвідченіших українських скелелазів 4sport.ua

Сергій Топішко був єдиним, хто спромігся вибратися на третю трасу

31-річний луганець Сергій Топішко, який після окупації рідної землі російськими окупантами проживає у Києві, став переможцем престижних комерційних змагань «Studio Bloc Masters 2020» з болдерингу (підвиду скелелазіння) в німецькому Дармштадті.

Сергій вдало пройшов етапи кваліфікації та півфіналу, а у фіналі з чотирьох болдерингів подолав три, став єдиним хто заліз третю трасу, та отримав в результаті золоту нагороду.

Сергій Топішко на вершині п'єдесталу

Сергій Топішко – багаторазовий чемпіон України з болдерингу. У рідному Луганську він скелелазіння поєднував з роботою у сфері нерухомості. З початком бойових дій на сході України Сергій батьківщину залишив.

«Єдине, що я встиг забрати - це машину, - казав він у інтерв’ю ресурсу 4sport.ua.- У мене там залишилася нерухомість. Батьки теж приїхали сюди. Все сумно там. До Луганська не збираюся. Єдине, скоріше б вони хоч кудись приєдналися, щоб можна було щось зробити з усім тим, що залишилося. Чесно кажучи, прикро, що все, що за все життя батьками було нажито, там залишилося. Планую виїхати кудись в Німеччину. У Дюссельдорфі у мене давно живе старша сестра. Думаю, що у мене все-таки вийде поїхати, але знову ж, скільки на це має піти часу, я не можу сказати. Нелегально виїхати – не варіант, а виїхати легально – потрібно щось думати».