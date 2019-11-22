Чотири нагороди здобули жмеринчани на обласному чемпіонаті зі скелелазіння



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В Мурованих Курилівцях в рамках чемпіонату Вінницької області відбувся болдерінговий фестиваль

Серед учасників змагань – 116 спортсменів різних вікових категорій Вінниччини. Жмеринку цього дня представляли вихованці гуртка зі скелелазіння Центру позашкільної роботи.

У результаті змагань четверо жмеринчан здобули призові місця: Назар Дідух та Олександра Шклярук підкорили перші сходинки п’єдесталу та золото змагань, а бронза і призове ІІІ місце дісталося Валерії Старіковій та Владиславу Садовському.

Творча команда Центру позашкільної роботи вітає вихованців та їхнього тренера Сергія Чорногуза із чудовим виступом та новими досягненнями.

Болдерінг - різновид спортивного скелелазіння, що полягає в проходженні серії коротких, але дуже складних трас. На відміну від інших видів скелелазіння здійснюється без використання мотузок, карабінів і інших страхувальних пристосувань

Джерело: zhmerynka.city