  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чотири нагороди здобули жмеринчани на обласному чемпіонаті зі скелелазіння

    • Розсилка
    Чотири нагороди здобули жмеринчани на обласному чемпіонаті зі скелелазіння

    В Мурованих Курилівцях в рамках чемпіонату Вінницької області відбувся болдерінговий фестиваль

    Серед учасників змагань – 116 спортсменів різних вікових категорій Вінниччини. Жмеринку цього дня представляли вихованці гуртка зі скелелазіння Центру позашкільної роботи.

    У результаті змагань четверо жмеринчан здобули призові місця: Назар Дідух та Олександра Шклярук підкорили перші сходинки п’єдесталу та золото змагань, а бронза і призове ІІІ місце дісталося Валерії Старіковій та Владиславу Садовському.

    Творча команда Центру позашкільної роботи вітає вихованців та їхнього тренера Сергія Чорногуза із чудовим виступом та новими досягненнями.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Чотири нагороди здобули жмеринчани на обласному чемпіонаті зі скелелазіння
    Чотири нагороди здобули жмеринчани на обласному чемпіонаті зі скелелазіння

    Болдерінг - різновид спортивного скелелазіння, що полягає в проходженні серії коротких, але дуже складних трас. На відміну від інших видів скелелазіння здійснюється без використання мотузок, карабінів і інших страхувальних пристосувань

    Джерело: zhmerynka.city

    Вінниччина скелелазіння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ