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    Український скелетоніст Гераскевич продемонстрував найкращий у кар'єрі результат у Кубку світу

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    Владислав Гераскевич у підсумковому кубковому заліку став дев'ятим - Український скелетоніст Гераскевич продемонстрував найкращий у кар'єрі результат у Кубку світу
    Владислав Гераскевич у підсумковому кубковому заліку став дев'ятим
    SportArena

    Владислав вдруге пробився у топ-10 на кубковому етапі

    Український скелетоніст Владислав Гераскевич завершив сезон Кубка світу-2018/2019, повторивши свій найкращий результат у кар’єрі.

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    На заключному етапі в Калґарі (Канада) Гераскевич фінішував дев’ятим, лише вдруге на етапах Кубка світу фінішувавши в топ-10.

    У першій спробі Владислав показав чи не найкращий свій результат, зайнявши шосте місце. За підсумками другого заїзду він показав восьмий чистий час, а сумарно це дозволило йому фінішувати на дев’ятій позиції.

    Гераскевич, як і раніше, втрачав чимало часу на стартовому розгоні, але надолужував усе внизу треку, набираючи необхідну швидкість.

    Раніше в своїй кар’єрі Владислав лише одного разу фінішував у топ-10: на першому етапі Кубка світу цього сезону він посів дев’яте місце в Сіґулді (Латвія).

    Завдяки фінішу на дев’ятій сходинці на останньому етапі Кубка світу, Владислав Гераскевич піднявся на підсумкове дев’яте місце в загальному заліку Кубка світу сезону-2018/2019.

    Володарем Кубка світу став росіянин Алєксандр Третьяков, котрий випередив переможця заключного етапу, чиноого олімпійського чемпіона Юн Сун-Біна з Кореї.

    Попереду на скелетоністів очікує фінальний старт сезону – чемпіонат світу-2019, який відбудеться 7–8 березня у канадському Віслетрі.

     Читайте також: Українець Гераскевич перед заключним етапом замикає десятку Кубка світу

    Джерело: Sportarena.com

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    скелетон Владислав Гераскевич Алєксандр Третьяков Юн Сун-Бін
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