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    Судді не дали виграти українському бійцеві у чвертьфіналі Європейських ігор (відео)

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    Ярослав Харциз програв, але виглядав дуже достойно - Судді не дали виграти українському бійцеві у чвертьфіналі Європейських ігор (відео)
    Ярослав Харциз програв, але виглядав дуже достойно
    Федерація боксу Донецької області

    Ярослав Харциз заслуговував на перемогу в матчі проти лідера світового рейтингу

    Микола Буценко (вагова категорія 56 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) і Віктор Вихрист (понад 91 кг) — це українські півфіналісти й відповідно медалісти боксерського турніру ІІ Європейських ігор. Ще троє українців зупинилися на стадії чвертьфіналу.

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    Про поразку Дмитра Замотаєва (до 52 кг) «Главком» уже розповідав. Ввечері 26 червня програло ще двоє українських бійців. Поразку чемпіона Європи-2017 Юрія Шестака у ваговій категорії до 60 кг від білоруса Дмитра Асанова треба визнати справедливою. Перевагу господареві рингу віддало четверо з п’яти суддів.

    А ось до суддівського вердикту бою Ярослав Харциз (Україна) — Люк Маккормек (Великобританія) є питання.

    Українець у протистоянні з першим номером світового рейтингу виглядав як мінімум не гірше. А, можливо, й ліпше. Хоча то з нашої, суб’єктивної точки зору. Рішення суддів теж було роздільним: троє були на стороні британця, двоє — за українця. Сенсації не відбулося, хоча Харциз на неї й напрацював.

    Зауважимо, що півфінали боксерського турніру відбудуться у п’ятницю, 28 червня. Фінальні бої — у суботу й неділю.

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    бокс Європейські ігри Олександр Хижняк Віктор Вихрист Євген Барабанов Юрій Шестак Ярослав Харциз Микола Буценко Дмитро Асанов Люк Маккормек
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