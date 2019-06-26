Судді не дали виграти українському бійцеві у чвертьфіналі Європейських ігор (відео)



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Ярослав Харциз програв, але виглядав дуже достойно Федерація боксу Донецької області

Ярослав Харциз заслуговував на перемогу в матчі проти лідера світового рейтингу

Микола Буценко (вагова категорія 56 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) і Віктор Вихрист (понад 91 кг) — це українські півфіналісти й відповідно медалісти боксерського турніру ІІ Європейських ігор. Ще троє українців зупинилися на стадії чвертьфіналу.

Про поразку Дмитра Замотаєва (до 52 кг) «Главком» уже розповідав. Ввечері 26 червня програло ще двоє українських бійців. Поразку чемпіона Європи-2017 Юрія Шестака у ваговій категорії до 60 кг від білоруса Дмитра Асанова треба визнати справедливою. Перевагу господареві рингу віддало четверо з п’яти суддів.

А ось до суддівського вердикту бою Ярослав Харциз (Україна) — Люк Маккормек (Великобританія) є питання.

Українець у протистоянні з першим номером світового рейтингу виглядав як мінімум не гірше. А, можливо, й ліпше. Хоча то з нашої, суб’єктивної точки зору. Рішення суддів теж було роздільним: троє були на стороні британця, двоє — за українця. Сенсації не відбулося, хоча Харциз на неї й напрацював.

Зауважимо, що півфінали боксерського турніру відбудуться у п’ятницю, 28 червня. Фінальні бої — у суботу й неділю.