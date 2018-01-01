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    Український захисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Латвії

    Футболіст на правах вільного агента поповнив ФК «Рига»
    27-річний захисник Володимир Баєнко проходив перегляд в «Маріуполі», але вже покинув розташування приазовської команди. Як стверджує transfermarkt.de, українець на правах вільного агента поповнив ФК «Рига». Однак сайт латвійського клубу поки не оголошував про підписання новачків. Нагадаємо, що в 2017 рік Баєнко провів у
    • Сьогодні, 12:59
    • Розсилка
    Володимир Баєнко
    Володимир Баєнко

    Футболіст на правах вільного агента поповнив ФК «Рига»

    27-річний захисник Володимир Баєнко проходив перегляд в «Маріуполі», але вже покинув розташування приазовської команди.

    Як стверджує transfermarkt.de, українець на правах вільного агента поповнив ФК «Рига».

    Однак сайт латвійського клубу поки не оголошував про підписання новачків.

    Нагадаємо, що в 2017 рік Баєнко провів у складі узбецької «Бухари».

    Нагадаємо, раніше «Маріуполь» припинив співпрацю з двома футболістами.

    Також клуб переглядає захисника із Бразилії.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Маріуполь»
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