Український захисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Латвії
- Сьогодні, 12:59
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Володимир Баєнко
Футболіст на правах вільного агента поповнив ФК «Рига»
27-річний захисник Володимир Баєнко проходив перегляд в «Маріуполі», але вже покинув розташування приазовської команди.
Як стверджує transfermarkt.de, українець на правах вільного агента поповнив ФК «Рига».
Однак сайт латвійського клубу поки не оголошував про підписання новачків.
Нагадаємо, що в 2017 рік Баєнко провів у складі узбецької «Бухари».
Нагадаємо, раніше «Маріуполь» припинив співпрацю з двома футболістами.