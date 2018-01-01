Український захисник продовжить кар'єру в чемпіонаті Латвії

Футболіст на правах вільного агента поповнив ФК «Рига»

27-річний захисник Володимир Баєнко проходив перегляд в «Маріуполі», але вже покинув розташування приазовської команди. Як стверджує transfermarkt.de, українець на правах вільного агента поповнив ФК «Рига». Однак сайт латвійського клубу поки не оголошував про підписання новачків. Нагадаємо, що в 2017 рік Баєнко провів у