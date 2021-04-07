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    В НБА розігруючий «Голден Стейт» встановим феноменальне досягнення в закиданні триочкових

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    Стефен Каррі закидає по дві сотні триочкових за сезон - В НБА розігруючий «Голден Стейт» встановим феноменальне досягнення в закиданні триочкових
    Стефен Каррі закидає по дві сотні триочкових за сезон
    Фото з відкритих джерел

    Стефен Каррі вісім сезонів реалізує не менше 200 спроб кидків з-за дуги

    Гравець «Голден Стейт» Стефен Каррі став першим баскетболістом в історії НБА, якому вдалося закинути більше 200 триочкових у восьми сезонах за кар'єру.

    Після матчу регулярного чемпіонату проти «Мілуокі» (122:121) на рахунку 33-річного американця 201 влучання з-за дуги в нинішньому сезоні. Каррі перевершив досягнення свого одноклубника Клея Томпсона, який забивав 200+ триочкових у семи сезонах. Томпсон пропускає другий сезон поспіль через серйозну травму травму. Клей рік відновлювався після розриву хрестоподібних зв'язок, після чого травмував ахілл.

    У сезоні-2020/21 Каррі набирає в середньому 29,4 очка, 6,0 ассистів і 5,5 підборів за матч.

    Стефен є триразовим чемпіоном НБА та дворазовим чемпіоном світу.

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    Теги: НБА Стеф Каррі
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