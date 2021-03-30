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    Форвард «Вашингтону» встановив рекорд в НБА, Лень допоміг перемогти

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    Рассел Вестбрук встановив рекорд&nbsp;&laquo;Вашингтону&raquo; за кількістю тріпл-даблів - Форвард «Вашингтону» встановив рекорд в НБА, Лень допоміг перемогти
    Рассел Вестбрук встановив рекорд «Вашингтону» за кількістю тріпл-даблів
    Фото з відритих джерел

    Рассел Вестбрук зробив 16-й тріпл-дабл у 38 матчах за команду

    Центровий «Вашингтон Візардс» Олексій Лень вніс вагомий вклад в перемогу команди над «Індіаною Пейсерз». Українець провів на майданчику 22 хвилини, набрав 7 очок, зробив 1 передачу й 5 підборів. «Візардз» здобули перемогу – 132:124.

    Найяскравішу гру видав розігруючий «Вашингтону» Расселл Вестбрук. За команду він провів усього 38 матчів і встиг стати лідером за кількістю тріпл-дабл в історії клубу.

    Вестбрук оформив свій 16-й тріпл-дабл в нинішньому сезоні з 35 очок, 21 передачі і 14. Расселл перевершив Деррелл Уокера, який оформив 15 тріпл-дабл, провівши за «Вашингтон» 283 матчі (1987-1991). Крім того, Вестбрук став першим гравцем в історії НБА, який зробив тріпл-дабл, набравши 35 + очок і 20+ передач.

    Вестбрук займає друге місце в історії НБА за кількістю тріпл-дабл, поступаючись тільки Оскару Робертсону (181). На рахунку Расселла 162 тріпл-дабл за кар'єру. Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс на другому місці за цим показником серед діючих гравців (99).

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    Теги: НБА Олексій Лень Расселл Вестбрук
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